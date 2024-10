Departure episodi La tempesta e Morto in acqua su Rai 4: trama, cast e curiosità

Sabato 13 luglio, su Rai 4, sono in onda gli episodi La tempesta e Morto in acqua di Departure. Quelli odierni sono i primi due appuntamenti della terza stagione della serie tv.

Departure La tempesta, regista e dove è girata

Departure, fiction giunta al terzo capitolo, è una produzione originale delle società Corus Entertainment, Shaftesbury Films e Greenpoint Productions. Appartenente al genere thriller, ha debuttato in Canada nel 2019, sull’emittente Universal TV.

L’ideatore della trama è Vincent Shiao, che figura anche nell’elenco degli sceneggiatori insieme a Stephanie Tracey, Jackie May, Bruce M. Smith, Alexandra Clarke e John Krizanc. Il regista, invece, è T. J. Scott.

Le riprese si sono svolte fra il Canada e gli Stati Uniti. La terza stagione della serie è composta da sei episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti. Rai 4, salvo modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del sabato.

Departure La tempesta, la trama

Nel corso de La tempesta di Departure, la protagonista Kendra Malley e il suo team devono lavorare ad un importante caso. Un traghetto parte dal porto per effettuare una traversata notturna di routine. Qualcosa, però, va storto. L’imbarcazione, infatti, è coinvolta in un incidente, in seguito al quale affonda.

Il naufragio si è verificato nella zona di Terranova e nessuno sa che fine abbiano fatto i passeggeri. Kendra, giunta sul posto, effettua le prime indagini e scopre che a bordo del traghetto erano presenti circa 500 persone. Per loro, però, c’è una speranza: potrebbero esserci dei sopravvissuti in una sacca d’aria della nave.

Morto in acqua, la trama

Nell’appuntamento Morto in acqua di Departure, al via subito dopo la fine dell’episodio intitolato La tempesta, l’inchiesta di Kendra sul naufragio procede. Mano a mano che le indagini vanno avanti, la protagonista scopre l’esistenza di un collegamento con il Regno Unito. Intanto, la Marina Militare degli Stati Uniti si immerge nel relitto del traghetto ed effettua una scoperta a dir poco sorprendente.

Departure La tempesta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Departure, serie tv i cui primi due appuntamenti della terza stagione sono in onda su Rai 4 nella giornata di oggi, sabato 13 luglio.