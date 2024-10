Il Dottor Alì puntata 36 ore: trama, cast e curiosità della fiction di Real Time

Sabato 13 luglio, su Real Time, è in onda la puntata 36 ore de Il Dottor Alì. La fiction turca, giunta al diciottesimo appuntamento della seconda stagione, è visibile dalle 21:20.

Il Dottor Alì 36 ore, regista e dove è girata

36 ore, così come tutti gli altri episodi de Il Dottor Alì, è una produzione originale della società MF Yapim. In patria è andata in onda sull’emittente FOX e ha come sceneggiatori Onur Koralp e Pinar Bulut. Coloro che sono seduti dietro la macchina da presa, invece, sono Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. Il protagonista è il medico Alì Vefa, affetto da autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul, capitale della Turchia. La serie è la rivisitazione turca della celebre Good Doctor, marchio nato in Corea del Sud ma che è diventato famoso in tutto il mondo soprattutto grazie alla versione statunitense, intitolata The Good Doctor.

Il Dottor Alì 36 ore, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno de Il Dottor Alì, i protagonisti sono costretti ad affrontare le conseguenze di un duro turno di lavoro in ospedale. I medici e gli specializzandi, su indicazione di Tanju, devono rimanere in reparto per ben 36 ore consecutive. Al termine, il direttore sanitario e i primari dei vari reparti devono individuare lo specializzando che merita una promozione. Gli altri, invece, rischiano di essere licenziati.

Intanto, nell’episodio 36 ore de Il Dottor Alì, il personaggio principale riceve una telefonata da Ezo. La vicina di casa lo mette al corrente del fatto che si allontanerà per qualche tempo, dovendosi trasferire dalla mamma. Quest’ultima, in cambio, ha promesso di effettuare una donazione economica in favore della struttura sanitaria.

Spoiler finale

Alì e Nazli, nella puntata visibile oggi, devono prendersi cura con Ferman di una donna di 28 anni, che si è rivolta all’ospedale in quanto non è in grado di rimanere incinta per delle lesioni endometriosiche. Nel frattempo, il rapporto fra il protagonista e il primario è sempre più teso. Infine, al pronto soccorso arriva un uomo che accusa dei fortissimi dolori in tutto il corpo.

Il Dottor Alì 36 ore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda dalle 21:20 su Real Time e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.