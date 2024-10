Chicago PD episodi Voltare pagina, Ricostruire e Un porto sicuro su Italia 1: trame e cast

Lunedì 15 luglio, su Italia 1, sono in onda gli episodi Voltare pagina, Ricostruire e Un porto sicuro di Chicago PD. Gli appuntamenti sono i primi tre dell’undicesima stagione della serie appartenente al genere poliziesco.

Chicago PD Voltare pagina, regista e dove è girata

Tutti gli episodi di Chicago PD 11 sono una produzione originale di Wolf Universal ed Universal Television. Appartenente allo stesso universo narrativo di Chicago Fire e Chicago MED, la nuova stagione della serie ha debuttato, negli Stati Uniti, lo scorso gennaio.

Fra i vari registi che si sono alternati dietro la macchina da ripresa ci sono Chad Saxton, Takashi Doscher, Lisa Robinson, Victor Macias, Eric Laneuville e Nicole Rubio. Gli sceneggiatori, invece, sono Gwen Sigan, Gavin Harris, Tiffany Bratcher, Matthew Browne e Scott Gold. Le riprese si sono svolte a Chicago.

L’undicesima stagione, al via con gli episodi Voltare pagina, Ricostruire e Un porto sicuro, è composta da soli tredici appuntamenti, decisamente meno rispetto a quelli degli scorsi capitoli. Ciò a causa dello sciopero degli sceneggiatori, durato svariati mesi e che ha bloccato la realizzazione di varie produzioni televisive statunitensi.

Chicago PD Voltare pagina, la trama

In Voltare pagina di Chicago PD, sono passati sei mesi dalla sparatoria che ha coinvolto Ruzek. L’agente Upton riceve l’incarico di seguire una squadra di gestione delle crisi, un’unità da poco istituita nel dipartimento. La sua nuova occupazione le permette di conoscere un medico psichiatra, che la spinge a mettere in discussione il suo approccio al lavoro.

In seguito, nell’episodio Ricostruire, Ruzek si è oramai completamente ristabilito e si sottopone ad un test per tornare a lavoro. La squadra, intanto, deve lavorare su una violenta rapina commessa da due uomini incappucciati. Per rintracciare i colpevoli è fondamentale la testimonianza di Zaco, che ha assistito alla scena.

Un porto sicuro, la trama

Dopo Voltare pagina e Ricostruire, la serata del 15 luglio di Chicago PD termina con Un porto sicuro. Kim è assegnata momentaneamente al tredicesimo distretto per gestire l’arrivo di un folto gruppo di migranti provenienti dal Venezuela. Nella zona, durante la notte, si verifica un omicidio.

Chicago PD Voltare pagina, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Chicago PD, serie poliziesca la cui undicesima stagione parte lunedì 15 luglio, dalle 21:20 su Italia 1.