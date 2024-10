Cornetto Battiti Live 2024, la seconda puntata: sul palco Tony Effe con Gaia, Emma e Big Mama

L’edizione 2024 del Cornetto Battiti Live prosegue con la seconda puntata nella giornata di oggi, lunedì 15 luglio. L’appuntamento è visibile, come di consueto, nel prime time di Canale 5.

Cornetto Battiti Live 2024 seconda puntata, i conduttori e gli ascolti del debutto

Al timone della seconda puntata di Cornetto Battiti Live 2024 torna la coppia composta da Ilary Blasi e da Alvin. I due, alla loro prima edizione da padroni di casa del format, sono affiancati da un’altra novità. Stiamo parlando di Rebecca Staffelli, che ha il compito di intervistare alcuni dei fan presenti in piazza, dando loro la possibilità di parlare con gli artisti che si alternano sul palco.

Il debutto di Cornetto Battiti Live 2024 si è svolto lo scorso lunedì 8 luglio. C’era molta attesa per conoscere i dati degli ascolti, essendo il primo appuntamento del programma ad essere trasmesso non più su Italia 1, ma su Canale 5. I dati Auditel, a tal proposito, hanno promosso il cambio di rete, con lo show che ha convinto 2,7 milioni di telespettatori, per una share del 22,4%. L’anno scorso, la prima puntata ottenne il 12,3% di share, intrattenendo 1,5 milioni di persone.

La location del concerto è Molfetta

La seconda puntata di Cornetto Battiti Live si svolge presso il suggestivo palco situato a poca distanza dal mare di Molfetta. Tuttavia, come oramai da tradizione del programma, i due conduttori si collegano da altre località della Puglia, dove degli artisti eseguono le cosiddette esibizioni on the road. A tal proposito, nell’appuntamento di lunedì 15 luglio, è proposto un focus in primis sul capoluogo Bari, città dalla quale canta Elodie. I The Kolors, invece, provano a far ballare tutti dal borgo di Gravina.

Cornetto Battiti Live 2024 seconda puntata, i cantanti

Durante la seconda puntata del Cornetto Battiti Live 2024 salgono sul palco molti ospiti. Grande protagonista è l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Direttamente dall’amato talent, infatti, ci sono i finalisti Holden e Mida, oltre che al giudice del serale Cristiano Malgioglio.

Presenti Annalisa e Tananai, in radio con Storie Brevi. Altro duetto molto atteso è quello fra Tony Effe e Gaia, autori della hit Sesso e samba. È possibile riascoltare alcuni dei successi dell’ultimo Festival di Sanremo grazie ad Emma, Alessandra Amoroso, Santi Francesi, Big Mama, Francesco Renga con Nek, Clara e Rose Villain. Protagonisti della serata anche i Coma_Cose, Gabry Ponte, Olly ed Articolo 31. Infine, con Festa totale, ci sono Paola e Chiara.