Hercai Amore e vendetta, la puntata del 15 luglio: trama, cast e curiosità

Lunedì 15 luglio, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e vendetta. La soap turca, come di consueto, è visibile in prima serata, dalle 21:2o circa.

Hercai Amore e vendetta 15 luglio, regista e dove è girata

La puntata di oggi di Hercai Amore e vendetta, così come tutte le altre della soap, è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. In patria ha esordito nel 2019, quando è stato trasmessa sull’emittente turca ATV.

La trama è liberamente ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Gli sceneggiatori, invece, Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 15 luglio, la trama

La puntata di Hercai Amore e vendetta in onda oggi, lunedì 15 luglio, inizia con un annuncio molto importante da parte da Azat e di Reyyan. I due, infatti, comunicano l’intenzione di sposarsi entro ventiquattro ore. Tale notizia, inevitabilmente, sorprende tutti gli esponenti della famiglia Sadoglu. Uno dei più scettici, ancora una volta, è Nasuh. Intanto, durante l’appuntamento odierno della soap turca, Miran è fortemente turbato. Il protagonista, infatti, è convinto che Reyyan non sia veramente innamorata di Azat.

Spoiler finale

In Hercai Amore e vendetta, Miran ed Hazar hanno un incontro inaspettato al cimitero, nei pressi della tomba dei genitori del personaggio principale. Miran, non appena vede l’uomo, va su tutte le furie e lo minaccia con una pistola. Hazar, allora, sottolinea di non essere coinvolto nella morte dei genitori, confessando di essere innamorato della mamma del protagonista.

Nell’episodio, Miran prova a far visita a Reyyan sperando di riuscire a farle cambiare idea sulle nozze. Lei, però, rifiuta l’incontro, essendo ancora ferita per il comportamento avuto dall’uomo. Infine, Hazar e Zehra studiano un piano per evitare lo svolgimento del matrimonio fra Azat e Reyyan.

Hercai Amore e vendetta 15 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento lunedì 15 luglio, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.