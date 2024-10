Hercai Amore e vendetta, la puntata dell’8 luglio: trama, cast e curiosità

Lunedì 8 luglio, la programmazione tv italiana di Hercai Amore e vendetta procede con un nuovo appuntamento. La soap turca, come di consueto, è visibile dalle 21:2o su Real Time, rete del digitale terrestre visibile sul canale 31.

Hercai Amore e vendetta 8 luglio, regista e dove è girata

La puntata di oggi di Hercai Amore e vendetta, così come tutte le altre della soap, è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. In patria ha esordito nel 2019, quando è stato trasmessa sull’emittente turca ATV.

La trama è liberamente ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Gli sceneggiatori, invece, Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 8 luglio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta dell’8 luglio, Sehryan, origliando una conversazione di Azize, fa una scoperta molto importante. La donna, in particolare, apprende la verità relativa ad Elif. Comprendendo l’importanza di tale notizia, Sehryan decide di comunicarla subito ad Handan, che a sua volta mette al corrente il marito.

Nel frattempo, Reyyan è profondamente scossa dopo ciò che è accaduto la scorsa settimana. La ragazza, infatti, ha scoperto il segreto di Miran e Gonul e per lei niente è più come prima. Azat, approfittando di tale momento di debolezza, convince la protagonista a tornare a casa Sadoglu. L’accoglienza, però, non è delle migliori, soprattutto quella riservata dal nonno.

Spoiler finale

Nel frattempo, nel corso dell’appuntamento in oggi di Hercai Amore e vendetta, le brutte scoperte per Reyyan non finiscono qui. La protagonista viene a sapere una verità relativa ai suoi genitori che la farà soffrire molto. Miran, infine, non si dà per vinto e si mette sulle tracce del personaggio principale. Prima, però, vuole chiarire definitivamente la situazione con Gonul.

Hercai Amore e vendetta 8 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento lunedì 8 luglio, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.