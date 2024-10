Sophie Cross Verità nascoste, il 16 luglio su Rai 1 la seconda stagione: trama, cast e curiosità

Martedì 16 luglio, su Rai 1, esordisce la seconda stagione di Sophie Cross Verità nascoste. La serie appartiene al genere crime ed è in onda in prima serata, dalle 21:20.

Sophie Cross Verità nascoste seconda stagione, regista e dove è girata

La seconda stagione di Sophie Cross Verità nascoste è una produzione originale delle società ARD Degeto, RTBF, France TV. Studio, Les Gens e Gardner & Domn. L’ideatore è Paul Piedfort, che ha firmato anche la sceneggiatura. La regia delle nuove puntate, invece, è a cura di Adeline Darraux.

Le riprese della seconda stagione si sono svolte in varie località del Belgio, fra le quali spicca la capitale Bruxelles. Il nuovo capitolo della serie è composto da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 90 minuti. Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, Rai 1 ne propone una alla settimana, nel prime del martedì.

Sophie Cross Verità nascoste seconda stagione, la trama

Al centro della seconda stagione di Sophie Cross c’è, ancora una volta, la disperata ricerca da parte della protagonista del figlio scomparso nel nulla. Sono passati oramai anni da quando il piccolo è sparito. Nonostante la negatività di molti, la donna è convinta di poter trovare ancora in vita il piccolo ed è determinata a portare avanti le proprio ricerche.

Per tale motivo, ha deciso di lasciare il lavoro di avvocata ed è diventata una poliziotta. Sophie, in questa battaglia, può contare sul sostegno del marito Thomas. Sul finire della prima stagione, i due erano riusciti a salvare un bimbo scomparso da diverso tempo. Celine Chassagne, la donna che l’aveva rapito, era però riuscita a fuggire.

Spoiler finale

Nella prima puntata della seconda stagione, Sophie Cross e il resto dei poliziotti intensificano la ricerca di Celine, nel tentativo di riuscire a localizzarla. Nel frattempo, insieme al commissario Gabriel Deville, la protagonista indaga sulla misteriosa morte di Daniel Meriuex, bibliotecario dell’università il cui corpo è stato ritrovato ricoperto da 15 mila euro in banconote di piccola taglia. Infine, la relazione fra i due colleghi Fred ed Amina continua ed è destinata a diventare seria.

Sophie Cross Verità nascoste seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Sophie Cross Verità nascoste 2, la cui prima puntata è in onda il 16 luglio su Rai 1 ed è visibile in diretta streaming ed on demand su Rai Play.