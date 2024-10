Stasera in tv mercoledì 17 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 17 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma curato da Monica Maggioni, Newsroom. Su Canale 5, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu.

Stasera in tv mercoledì 17 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.15, Calcio: la nuova edizione de La Partita del Cuore. In differita di un giorno, l’edizione numero 33 dell’evento che quest’anno vede in campo a L’Aquila la Nazionale Italiana Cantanti e quella della Politica. Il ricavato andrà ai reparti di Pediatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e del Bambino Gesù di Roma. Padrona di casa, Eleonora Daniele.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction L’ispettore Coliandro. Titolo dell’episodio di stasera: “Il tesoro nascosto”. Un noto gallerista viene trovato morto: all’apparenza si tratta di un suicidio, ma la sorella della vittima, Francesca, non è convinta. Nonostante l’iniziale antipatia, la donna chiede aiuto a Coliandro (Giampaolo Morelli), che decide di dare inizio a una nuova indagine non autorizzata.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Disponibile in streaming su RaiPlay già dal 26 giugno, il nuovo progetto di approfondimento curato da Monica Maggioni propone ogni settimana quattro reportage sullo stesso tema. Si parte stasera con “Compra, indossa, butta”, ovvero la moda “usa e getta” e le sue conseguenze.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. La puntata è dedicata ad Achille Castiglioni (1918-2002). L’architetto e designer raccoglieva in tutto il mondo oggetti di uso quotidiano per studiarli e trasformarli in qualcos’altro, come la bobina avvolgifilo usata come base per “Lampadina” del 1972.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Entra nel vivo la lunga estate di Giuseppe Brindisi: il suo programma, unico tra i talk di prima serata di Rete 4 a restare in onda anche ad agosto, è sempre pronto ad approfondire i temi della settimana con servizi, inchieste e il contributo di tanti ospiti e opinionisti, presenti in studio o in collegamento.

Su Canale 5, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. Eren è tenuto sotto osservazione da Pars, ma nonostante questo decide di aiutare Ceylin a trovare il taxi con l’aquila su cui è salita Inci la notte dell’omicidio. Zafer va a parlare con Ilgaz (Kaan Urgancioglu) per scoprire se è vero che sua figlia difende quello che lui crede essere l’assassino di Inci.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. La via delle Indie. Per Costantino della Gherardesca, ultima puntata dal Borneo Malese. Fra le prove, i concorrenti riceveranno delle buste con foto di personaggi da scovare nel luogo di partenza e riceveranno del pesce affumicato.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Abito da sposa cercasi Puglia. La scelta dell’abito più adatto non è sempre facile, ma Enzo Miccio può dare i consigli giusti. Tra le future di questa puntata ci sono Angela, che cerca un abito stravagante, Annalisa e Federica.

I film di questa sera mercoledì 17 luglio 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Sean Baker, Un sogno chiamato Florida, con Brooklynn Prince. In una zona degradata di Orlando (Florida), la piccola Moonee e i suoi amici trascorrono le giornate all’insegna della spensieratezza. Gli adulti, invece, si confrontano con mille difficoltà.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 1994, di Mike Newell, Quattro matrimoni e un funerale, con Hugh Grant, Andie MacDowell. Charles, un impenitente single, ha una vera e propria avversione per i matrimoni. Un giorno, però, proprio ad una cerimonia, incontra una donna che gli farà cambiare idea.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film storico del 2007, di Zack Snyder, 300, con Gerard Butler. Nel 480 a.C. Leonida, Re di Sparta, raccoglie trecento uomini per difendere la città dall’attacco dei persiani di Serse. Il film è l’adattamento per il grande schermo del romanzo a fumetti di Frank Miller.

Su Iris, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Laurent Tirard, Un amore all’altezza, con Virginie Efira. Diane ha appena messo fine ad un matrimonio che non la rendeva felice. Pronta ad incontrare l’uomo della sua vita, si reca ad un appuntamento al buio con Alexandre, ma…

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2000, di Don Roos, Bounce, con Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Natasha Henstridge. Buddy cede il biglietto aereo ad uno sconosciuto che ha fretta di tornare a casa. Ma il velivolo precipita e lui, attanagliato dai sensi di colpa, decide di conoscere la vedova.

Stasera in tv mercoledì 17 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Florian Zeller, The Son, con Hugh Jackman. Dopo il divorzio dei propri genitori, il giovane Nicholas non sopporta più la convivenza con la madre e decide di andare a vivere con il padre Peter. L’uomo farà di tutto per dimostrarsi un padre attento, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2007, di Luc Jacquet, La volpe e la bambina, con Bertille Noel-Bruneau. Passeggiando nel bosco, una bambina incontra una volpe selvatica. Pian piano, le due imparano a conoscersi diventando compagne di giochi. Voce narrante Ambra Angiolini.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Christopher McQuarrie, Jack Reacher – La prova decisiva, con Tom Cruise, Rosamund Pike. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto, con Grace Kelly, Ray Milland. Tony Wendice, ex campione di tennis, scopre che la moglie Margot lo tradisce. Deciso a vendicarsi, ingaggia un sicario per sbarazzarsene. Ma non tutto va come previsto.