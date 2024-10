Squadra Speciale Colonia, le puntate dal 22 al 26 luglio su Rai 2: trame, cast e curiosità

Da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, su Rai 2, sono in onda nuove puntate di Squadra Speciale Colonia. La serie, come di consueto, è proposta tutti i giorni, a partire dalle ore 16:30.

Squadra Speciale Colonia 22 26 luglio, regista e dove è girata

Squadra Speciale Colonia, la cui programmazione tv italiana è giunta alla sedicesima stagione, è una produzione originale della Germania. La società che ha realizzato la fiction è Network Movie Film. In patria, la serie è nota con il titolo Soko Koln ed ha debuttato nel 2003 sull’emittente ZDF. Le riprese si sono svolte nei pressi della città di Colonia, dove è ambientata la trama.

Squadra Speciale Colonia 22 26 luglio, la trama

In Squadra Speciale Colonia del 22 luglio, i protagonisti lavorano sull’uccisione di uno studente universitario. Il ragazzo, il cui corpo privo di vita è rinvenuto durante una festa, scriveva tesi su commissione e gli investigatori sospettano che tale attività possa in qualche modo centrare con ciò che è accaduto. In seguito, è data la caccia ad un pirata della strada, che ha investito un uomo senza prestargli soccorso.

Il martedì, Anna nota per strada un uomo moribondo e la sua condizione potrebbe essere collegata all’uccisione di un docente di informatica. Poi, le forze dell’ordine devono trovare il killer del dottor Oppenheimer, che da qualche tempo attraversava un periodo di difficoltà dal punto di vista umano e professionale.

La settimana di Squadra Speciale Colonia procede il mercoledì. Nella puntata in onda in tale giornata, una persona sembra aver preso di mira un gruppo di tre donne, che da poco hanno avviato un’attività imprenditoriale online.

Le trame del giovedì e del venerdì

In Squadra Speciale Colonia del 25 luglio, una donna chiamata Ruth, dopo una vita di soprusi, si ribella al marito e lo uccide. I poliziotti, però, sospettano che siano coinvolte anche la figlia e la nipote dell’uomo.

Infine, il venerdì, i personaggi principali lavorano, in primis, sulla misteriosa morte di un’assistente di volo, in città solo per qualche giorno. In seguito, affronta un’indagine ricca di colpi di scena per rinvenire il killer di una giovane apprendista di una farmacia.

Squadra Speciale Colonia 22 26 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Squadra Speciale Colonia, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.