Squadra Speciale Stoccarda, le puntata dal 22 al 26 luglio su Rai 2: trama e cast

Da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, su Rai 2, sono in onda cinque nuove puntate di Squadra Speciale Stoccarda. La serie, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa a partire dalle 15:40 circa.

Squadra Speciale Stoccarda 22 26 luglio, regista e dove è girata

La nona stagione di Squadra Speciale Stoccarda è una produzione originale della Germania, dove è andata in onda sull’emittente ZDF. La società che ha curato la realizzazione degli appuntamenti è Bavaria Film. Diretta da Didi Danquert, le riprese si sono svolte in Germania, nei pressi della città di Stoccarda, dove è ambientata anche la trama. Il nono capitolo della fiction è composto da trenta episodi, ognuno dei quali ha una durata di 45 minuti.

Squadra Speciale Stoccarda 22 26 luglio, le trame

Nel corso di Squadra Speciale Stoccarda del 22 luglio, i protagonisti devono indagare sulla morte di Julius Weber. Il cadavere di quest’ultimo è rinvenuto nella villa del suo futuro suocero e presenta fratture multiple alla testa. Gli sforzi degli investigatori si rivolgono verso il fratello della vittima e del dottor Kohlmeyer, entrambi con un movente.

Il martedì, il dottor Sven Kraft è morto all’interno del suo laboratorio. Al collo presenta una protesi di una mano che lui stesso ha progettato. Le forze dell’ordine, chiamate sul posto, avviano le indagini, che si rivelano essere più complesse del previsto.

Nella puntata del 24 luglio, la Squadra Omicidi di Stoccarda realizza una inchiesta sull’uccisione di una parrucchiera. Dai primi rilievi sembra che nella morte della giovane sia coinvolta la famiglia che l’aveva accolta nel momento del bisogno.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Durante l’episodio del giovedì di Squadra Speciale Stoccarda, Gherard, un malato terminale ed amico di Sonntag, muore mentre trascorre una notte con amici. Proprio questi ultimi finiscono nel mirino degli investigatori.

Infine, in Squadra Speciale Stoccarda di venerdì 26 luglio, un proprietario di un condominio è vittima di un omicidio. Qualcuno lo ha buttato giù per le scale e la caduta si è rivelata essere fatale. I protagonisti scoprono che l’uomo, poco prima di morire, era stato coinvolto in una violento diverbio con alcuni condomini, in rivolta dopo l’arrivo di due famiglie di rifugiati siriani.

Squadra Speciale Stoccarda 22 26 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate di Squadra Speciale Stoccarda, serie in onda nel pomeriggio di Rai 2 e in streaming su Rai Play.