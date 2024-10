La Promessa, le trame dal 22 al 28 luglio

Da lunedì 22 a domenica 28 luglio, su Canale 5, sono in onda nuove puntate de La Promessa. La soap opera, realizzata in Spagna, è trasmessa sulla rete ammiraglia del Biscione dalle 15:50 circa. Il sabato e la domenica, invece, gli episodi sono visibili dalle 15:20.

La Promessa 22 28 luglio, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. Nata da un’idea di Josep Cister Rubio, la soap ha esordito in Spagna nel gennaio dello scorso anno. La serie, ambientata nel 1913, è diretta da Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 22 luglio, Cruz costringe Pelayo ad onorare il loro accordo. La protagonista Jana, invece, ha dei dubbi in merito alle reali condizioni di salute di Ramona.

La Promessa 22 28 luglio, la trama

Durante La Promessa del martedì, Abel, parlando con Jana, insiste in merito allo stato di mentale di Ramona e mostra tutta la sua preoccupazione. Pelayo nota Catalina mentre ha per le mani una cospicua somma di denaro. Feliciano, poi, minaccia Petra e le intima di non molestare mai più Teresa.

Il 24 luglio, Alonso si congratula con la figlia per i risultati ottenuti del loro commercio. Manuel effettua una scoperta che lo turba: dietro il divieto di volare ricevuto dalla guardia civile c’è il coinvolgimento di Jimena.

Ne La Promessa di giovedì 25 luglio, Feliciano riceve una notizia destabilizzante, scoprendo che suo padre è morto. Manuel, nonostante il divieto delle autorità, effettua un volo, scatenando l’ira sia di Jimena che di Cruz.

Spoiler finale

La settimana dal 22 al 28 luglio de La Promessa procede il venerdì. In tale giornata, tutti i signori sono chiamati a selezionare il costume con il quale partecipare alla festa in maschera. Con l’avvicinarsi dell’evento aumenta l’ansia di Mauro, che avverte la pressione di Romulo in merito alla formazione come maggiordomo.

Il sabato, Simona riceve una lettera firmata dal figlio Antonio e si preoccupa. Tuttavia, l’unica persona con la quale può confidarsi è Candela. Infine, la domenica, Salvador e Lope hanno un duro confronto. Catalina, parlando con Pelayo, formula un’accusa molto grave nei confronti di Cruz.

La Promessa 22 28 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.