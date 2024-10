Bridgerton 4, Netflix conferma la serie: la trama incentrata su Benedict

Bridgerton 4 si farà. La notizia era nell’aria già da tempo, ma nelle scorse è arrivata l’ufficializzazione da parte di Netflix.

Bridgerton 4, le nuove puntate nel 2026

Nelle scorse ore, dunque, la piattaforma di intrattenimento streaming Netlix ha comunicato la riconferma di Bridgerton per una quarta stagione. La serie tv, ideata da Chris Van Dusen, anche nel prossimo capitolo avrà come produttrice Shonda Rimes, già creatrice di produzioni di successo come Grey’s Anatomy e Scandal. La showrunner, invece, sarà Jess Brownell, che ha già ricoperto tale ruolo in occasione della terza stagione, con protagonisti Colin e Penelope.

Netflix ha specificato che gli attori inizieranno a breve le riprese di Bridgerton 4. Il primo ciak, infatti, è atteso il prossimo settembre e le riprese si svolgeranno in Gran Bretagna. Incerta la data nella quale gli appuntamenti arriveranno in televisione. Tuttavia, le stagioni precedenti sono state rilasciate ogni due anni. Se tali tempistiche saranno confermate, per fruire della produzione occorrerà attendere il 2026.

Bridgerton 4, quello che si sa sulla trama

Sui propri profili ufficiali, Netflix ha diffuso un breve filmato di circa un minuto relativo a Bridgerton 4. Nella clip, è reso noto che il protagonista della quarta stagione sarà Benedict Bridgerton.

Quest’ultimo è interpretato da Luke Thompson, attore che in carriera ha recitato in pellicole come Dunkirk e Transatlantic. Benedict è nel cast della serie sin dalla prima stagione. Appassionato di arte, è il secondogenito della dinastia. Durante la terza stagione, ha acquisito centralità il suo rapporto con Lady Trilley Arnold, che tuttavia è naufragato nel momento in cui lui ha rifiutato di impegnarsi con lei a livello sentimentale.

Non è chiaro se Bridgerton 4 rispetterà o meno gli avvenimenti narrati nei romanzi. Nelle opere letterarie scritte da Julia Quinn, il giovane rampollo si innamora di una ragazza chiamata Sophie. La loro storia, però, è molto travagliata, in quanto lei è la figlia illegittima di un importante Conte.

Il successo della terza stagione

Come già accennato, l’arrivo di Bridgerton 4 su Netflix non stupisce. D’altronde, la terza stagione, rilasciata poche settimane fa, ha stracciato ogni record dal punto di vista delle visualizzazioni. In quattro giorni, le puntate con protagonisti Colin e Penelope hanno ottenuto oltre 45 milioni di views. Nella seconda settimana di messa in onda, la produzione seriale ha superato i 2 miliardi di minuti di visualizzazione. Un dato impressionante, soprattutto se si considera che, in tale statistica, sono presi in considerazione solo le fruizioni televisive.