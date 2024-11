Olimpiadi di Parigi 2024, la Cerimonia di Apertura: dove vederla, ospiti, curiosità

Venerdì 26 luglio si svolge la sempre tanto attesa Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2024. Un evento che, a detta degli organizzatori, sarà rivoluzionario e che si svolgerà nel centro di Parigi.

Olimpiadi 2024 Cerimonia di Apertura, l’inizio previsto alle 19:30

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi parte alle 19:30. L’intero evento, che ha come regista Thomas Jolly, si svolge all’aperto e coinvolge alcuni dei simboli più conosciuti a livello internazionale di Parigi. Le delegazioni di atleti dei vari paesi, infatti, sfileranno sulla Senna, attraversando il centro città muovendosi da est verso ovest, in un percorso lungo circa 6 km.

In totale, a bordo di varie imbarcazioni (ben 85 quelle coinvolte), presenziano oltre 10.500 mila sportivi. I nostri portacolori saranno insieme a quelli di Israele. La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2024 ha una durata di tre ore e 45 minuti e termina sul Trocadero, ai piedi della Torre Eiffel. Secondo le stime saranno oltre 300 mila le persone che si riuniranno in città per assistere gratuitamente all’evento.

Fra gli ospiti Celine Dion e Lady Gaga

Alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi dovrebbero presenziare oltre 100 capi di Stato provenienti da tutto il mondo. Per il nostro paese è già arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nelle oltre tre ore e mezza di spettacolo sono coinvolti più di 3 mila artisti, fra ballerini, acrobati e musicisti.

Molti gli ospiti attesi. Nonostante non vi siano certezze, secondo le indiscrezioni dovrebbe tornare ad esibirsi in pubblico Celine Dion. L’artista, capace di vendere oltre 200 milioni di dischi, da tempo si è ritirata dalle scene a causa della sindrome della persona rigida, una malattia degenerativa che l’ha costretta ad uno stop.

Altra possibile protagonista della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2024 è Lady Gaga. Artista a tutto tondo, Premio Oscar nel 2019, è una delle cantanti più ascoltate di sempre: i suoi album hanno venduto oltre 87 milioni di copie, mentre le sue hit hanno ottenuto più di 96 miliardi di stream. Altri cantanti coinvolti nell’evento sono Aya Nakamura e i Gojira, band metal che vanta tre candidature ai Grammy Award.

Olimpiadi 2024 Cerimonia di apertura, dove seguirla

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi è visibile, in diretta e in chiaro, su Rai 2. Qui il collegamento parte alle 18:30 con un’edizione speciale del TG Sport. In seguito, dalle 19:30 alle 23:15 circa, è visibile integralmente tutta la cerimonia, seguita in seconda serata da Notti Olimpiche, programma di approfondimento condotto da Jacopo Volpi. La TV di Stato garantisce la visione in streaming su Rai Play.

A pagamento, la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2024 è visibile su Discovery e, in particolare, sulla rete Eurosport 1. Tale emittente, oltre che su Discovery+, è fruibile su Sky (al canale 210) e in diretta streaming su DAZN, Tim Vision, Sky Go e Now TV.