The Family, le trame dal 22 al 26 luglio

Da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di The Family. La soap opera turca è trasmessa dalla rete ammiraglia del Biscione a partire dalle ore 14:45 circa.

The Family 22 26 luglio, regista e dove è girata

The Family è una produzione originale di Ay Yapim e di Warner Bros. International Television Production. Ideata da David Chase, è l’adattamento turco di I Soprano, celebre serie tv statunitense trasmessa su HBO dal 1999 al 2007. I registi sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. La fiction è girata ed ambientata in Turchia.

Durante la puntata di The Family di lunedì 22 luglio, fervono i preparativi per le nozze fra Devin ed Aslan. Mano a mano che la data del matrimonio si avvicina, la ragazza comprende che il futuro marito, nonostante gli accordi presi, non ha nessuna intenzione di celebrare l’unione in modo sobrio.

The Family 22 26 luglio, la trama

Nel corso di The Family di martedì, i protagonisti sono impegnati nel ricevimento nuziale. Hulya fa pressioni a Cihan affinché parli con Aslan, per confessargli che lui e Devin stanno agendo alle sue spalle.

Nell’appuntamento del mercoledì della soap, il matrimonio non va come previsto. Nel bel mezzo della cerimonia, infatti, avviene un fatto destinato a turbare tutti i presenti, soprattutto Devin. Quest’ultima, a causa di ciò che è avvenuto, soffre di un improvviso attacco di panico, che la spinge a supplicare Turgut di riportarla a casa.

Spoiler finale

La settimana dal 22 al 26 luglio di The Family va avanti il 25 luglio. Devin chiede a Cehin di incontrarsi segretamente. Nel faccia a faccia, la ragazza effettua una serie di domande per comprendere se Aslan sia capace o meno di uccidere. Tuttavia, non riceve le risposte che sperava e i suoi dubbi continuano. Cihan, inoltre, l’avverte del fascino che può esercitare il potere dei Soykan.

Infine, in The Family di venerdì, Aslan convince Devin di non essere intervenuto per aiutare la madre e di non essersi vendicato dopo l’aggressione ad Ekrem. La realtà, però, è decisamente differente.

The Family 22 26 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Family, soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.