La Promessa, le trame dal 29 luglio al 4 agosto

Da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, Canale 5 propone nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola, in onda ininterrottamente da settimane, è visibile fino a venerdì dalle 15:45. Nel weekend, invece, parte alle 15:20 circa.

La Promessa 29 luglio 4 agosto, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. Nata da un’idea di Josep Cister Rubio, la soap ha esordito in Spagna nel gennaio dello scorso anno. La serie, ambientata nel 1913, è diretta da Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 29 luglio, Ramona sorprende Curro mentre legge la lettera in cui è scritta la vera identità di suo padre. Non appena lo vede, strappa il foglio di mano e lo brucia. Curro, però, aveva già fatto in tempo a leggere il contenuto.

La Promessa 29 luglio 4 agosto, la trama

Durante La Promessa del martedì, la festa in maschera entra nel vivo e tutte le attenzioni sono rivolte su Maria Fernandez. La sua identità continua a rimanere nascosta, e dunque, nessuno sospetta che la donna è in realtà una domestica.

Il mercoledì, Manuel e Jana, finalmente, hanno modo di godersi un po’ di tempo da soli. I due, infatti, atterrano nei pressi di una spiaggia deserta. Cruz, non appena lo viene a sapere, va su tutte le furie ed esprime la sua delusione per il comportamento del figlio.

La settimana dal 29 luglio al 4 agosto de La Promessa prosegue il giovedì. Alonso decide di tessere le lodi a Mauro, che è omaggiato per il comportamento avuto durante il ballo in maschera e per aver sempre garantito un buon servizio all’interno della tenuta.

Spoiler finale

Il venerdì, a La Promessa arriva Mercedes, determinata a difendere in tutti i modi la figlia. Mentre Cruz finge di non sapere nulla, Jimena ne approfitta per accusare Manuel. Nella puntata del sabato, dopo le insistenze di Pelayo, Catalina consegna subito a Lope e a Simona la loro paga per la produzione delle marmellate.

Infine, durante La Promessa di domenica 4 agosto, Mercedes propone a Manuel di trasferirsi con Jimena a palazzo. Lui, però, rifiuta categoricamente.

La Promessa 29 luglio 4 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.