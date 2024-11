Las Azules serie tv Apple TV+: trama, cast e curiosità

Mercoledì 31 luglio, su Apple TV+, è prevista la messa in onda dei primi due episodi della serie Las Azules. Appartenente al genere poliziesco, è rilasciata nel nostro paese a partire dalle ore 09:00 circa. Oltre che in Italia, la produzione è diffusa in tutti i paesi del mondo in cui il servizio di intrattenimento streaming è attivo.

Las Azules, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Las Azules è la Lemon Studios. La serie, ambientata negli anni ’70 e tratta da una storia vera, è ideata da Fernando Rozvar e Pablo Aramendi. I due hanno scritto anche la sceneggiatura, in compagnia di Silvia Jimenez. La regia dei vari appuntamenti, invece, è a cura del già citato Fernando Rozvar, oltre che di Alfonso Pineda Ulloa. Le riprese si sono svolte in Messico.

La prima e fino ad ora unica stagione di Las Azules è composta da dieci episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. La piattaforma streaming Apple TV+, nella giornata di oggi, rilascia i primi due. I restanti otto sono pubblicati uno alla settimana, nella giornata del mercoledì.

Las Azules, la trama

Al centro della trama di Las Azules ci sono quattro donne, che con coraggio e determinazione sfidano le norme ultraconservatrici in vigore nella società all’epoca dei fatti. In particolare, le protagoniste uniscono le loro forze con l’obiettivo di costituire la prima forza di polizia composta da sole donne del Messico. Si tratta di un’innovazione storica, che provoca grande entusiasmo nelle coinvolte. Tale sentimento, però, viene meno quando scoprono che la squadra altro non è che una trovata pubblicitaria, ideata con lo scopo di distrarre i media dalla ricerca senza successo di un brutale serial killer.

Spoiler finale

In Las Azules, le quattro protagoniste, non appena comprendono la verità, avviano un’indagine segreta per individuare il killer e consegnarlo alla giustizia. In primis c’è Maria (Barbara Mori), che sviluppa quasi un’ossessione verso la ricerca del criminale. Con lei ci sono Gabina (Amorita Rasgado), figlia di un poliziotto, e Angeles (Ximena Sarinana), brillante analista di impronte digitali. Infine, il team può contare su Valentina (Natalia Tellez), una giovane ribelle.

Las Azules, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Las Azules, serie tv composta da dieci episodi, visibili su Apple TV+ a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 31 luglio.