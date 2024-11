Stasera in tv mercoledì 31 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 31 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Monica Maggioni, Newsroom. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv mercoledì 31 luglio 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. La sfida in vasca tra la nostra Simona Quadarella e l’americana Katie Ledecky nella finale dei 1500m stile libero è l’evento più atteso di questa sera; in programma anche la finale dei 100m stile libero maschile. La scherma invece propone le sfide per l’Oro nella gara a squadre della sciabola maschile.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Oggi l’Artico è la prima linea di un confronto sempre più teso e armato tra Russia e Nato. Con l’apertura di nuove rotte commerciali e militari, oltre alla scoperta di giacimenti di petrolio, si è aperta la corsa alla conquista del Grande Nord. Se ne parla oggi nei reportage presentati da Monica Maggioni.

Su Rai5, alle 21.45, Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario di Giuseppe Sansonna intitolato “A un certo momento. Scatti e vita di Uliano Lucas”, dedicato al celebre fotoreporter che, attraverso i suoi scatti, ha raccontato il Novecento.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Ogni mercoledì sera Giuseppe Brindisi approfondisce con i suoi ospiti i fatti e le polemiche che hanno fatto più discutere negli ultimi giorni. Non solo politica ed economia ma anche tanta cronaca senza dimenticare temi più leggeri, come le vacanze degli italiani, in sintonia con la bella stagione.

Su La7, alle 21.15, il programma documentario Le confessioni del diavolo, i nastri perduti di Eichmann. Durante la guerra, Adolf Eichmann, uno dei maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei, fuggì in Argentina. Da qui ha rilasciato delle interviste che descrivono il suo ruolo nelle atrocità naziste.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La via delle Indie. Penultima puntata e scatta la semifinale del reality condotto da Costantino della Gherardesca. Prima missione: i concorrenti dovranno prendere due tarantole a mani nude, senza sapere che poi al mercato…

Su Real Time, alle 21.30, il reality Enzo Missione Spose. A bordo del suo atelier a quattro ruote, Enzo Miccio si reca ad Amantea, in Calabria, per aiutare alcune spose nella ricerca dell’abito perfetto: l’indecisa Valentina, l’energica Antonella e la romantica Enza, con una storia controversa.

I film di questa sera mercoledì 31 luglio 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film drammatico del 1987, di Emile Ardolino, Dirty Dancing – Balli proibiti, con Patrick Swayze, Jennifer Grey. Nell’estate del 1963 la giovane idealista Frances Houseman (Jennifer Grey) va in vacanza in un villaggio turistico con la famiglia. Qui incontra Johnny Castle (Patrick Swayze), affascinante maestro di ballo del resort. Il giovane farà scoprire alla ragazza una danza molto sensuale e l’amore.

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2016, di Greg McLean, The Belko Experiment – Chi sopravviverà? con Tony Goldwyn. Sotto la minaccia di alcuni militari, il boss di Belko Industries, Barry Norris, prende una decisione importante: costringere i suoi dipendenti a partecipare ad un gioco mortale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Lee Isaac Chung, Minari, con Steven Yeun, Alan Kim. Anni 80. Il coreano Jacob trascina la famiglia dalla California all’Arkansas per avviare una fattoria. La moglie rimpiange la metropoli mentre il piccolo David è incuriosito dalla nonna appena arrivata dalla Corea.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Thomas Bezucha, Uno di noi, con Kevin Costner, Diane Lane. Affranti per la morte del figlio, l’ex sceriffo George (Kevin Costner) e sua moglie Margaret (Diane Lane) decidono di mettersi in viaggio per andare a riprendersi il loro unico nipotino, affidato ad una famiglia poco raccomandabile. Giunti a destinazione, non vengono accolti cordialmente.

Nove – Iris

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2019, di Wilson Yip, Ip Man 4, con Donnie Yen, Scott Adkins. Il figlio adolescente di Ip Man, refrattario al sistema educativo, viene espulso da scuola. Il padre decide, allora, di prendere in considerazione la possibilità di mandarlo in America a studiare.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Kenneth Branagh, Belfast, con Jude Hill. Il piccolo Buddy, figlio della classe operaia di North Belfast, è felice, amato e al sicuro. Quando una rivolta tra cattolici e protestanti esplode improvvisamente, vede il suo mondo sgretolarsi a poco a poco.

Stasera in tv mercoledì 31 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Steven Spielberg, The Fabelmans, con Gabriel LaBelle. Il giovane Sammy Fabelman scopre uno sconvolgente segreto familiare. Grazie all’amore di sua madre per il cinema, si rifugerà in questo mondo che lo aiuterà a vedere la verità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2023, di Edoardo Gabbriellini, Holiday, con Margherita Corradi. Dopo due anni di prigione, Veronica esce perché riconosciuta innocente dell’omicidio della madre e del suo amante. Ma essere scagionata non basta agli occhi di un mondo che continua a collegarla a quella tragedia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2006, di Nick Hurrah, Boygirl – Questione di…sesso, con Kevin Zegers, Samaire Armstrong. Woody e Nell sono nemici giurati. Ma dopo l’ennesimo litigio, un dispettoso dio azteco li punisce e un mattino i due ragazzi si svegliano uno nel corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Pascal Laugier, I bambini di Cold Rock, con Jessica Biel. A Cold Rock i bambini continuano a sparire. Anche l’infermiera Julia, che non crede alle voci su un uomo che si aggirerebbe nella notte, assisterà al rapimento di suo figlio.