Chicago MED 9 episodi Una giornata difficile, Non c’è posto per te e La verità non si può nascondere

Giovedì 1° agosto, su Italia 1, sono in onda gli episodi Una giornata difficile, Non c’è posto per te e La verità non si può nascondere di Chicago MED 9. La serie è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20.

Chicago MED Una giornata difficile, regista e dove è girata

Tutti gli appuntamenti della nona stagione di Chicago MED sono una produzione originale di Wolf Entertainment e di Universal Television. Appartenente allo stesso universo narrativo di Chicago PD e Chicago Fire (in onda il lunedì e il mercoledì), è creata da Dick Wolf e da Matt Olmstead.

La trama di Chicago MED 9, incentrata ancora una volta sulle vicende dei medici del Gaffney Chicago Medical Center. La nona stagione è composta da soli tredici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Italia 1, salvo modifiche di programmazione, ne propone tre alla settimana, nel prime time del giovedì.

La sceneggiatura è di Diane Frolov, Andrew Schneider, Meridith Friedman, Eli Talbert, Lily Dahl, Danny Weiss, Gabriel L. Feinberg e Ryan Michael Johnson. La regia, invece, è di Sharon Lewis, Antony Nardolillo, Tess Malone, Anna Dokoza, Michael Pressman e Gonzalo Amat.

Chicago MED Una giornata difficile, la trama

Nel corso di Una giornata difficile di Chicago MED, in città avviene un grave incidente stradale dovuto ad un tamponamento a catena. In seguito al sinistro, arrivano in ospedale molti feriti, alcuni dei quali gravi. Gli sforzi dei dottori si concentrano soprattutto sulla situazione di un bambino, che giunge nella struttura sanitaria con il cranio staccato dalla colonna vertebrale.

Nell’appuntamento Non c’è posto per te, il tanto atteso trapianto di Archer sta per essere concretizzato. L’uomo, infatti, riceverà il rene di Sean. Poco prima di entrare in sala operatoria, però, fa irruzione in ospedale la sua ex moglie Leanne, fortemente determinata ad impedire l’intervento.

La verità non si può nascondere, la trama

Al termine di Una giornata difficile e di Non c’è posto per te, la serata con Chicago MED termina con La verità non si può nascondere. Hannah ha un appuntamento con un uomo conosciuto su una applicazione di incontri. Il giorno dopo, la protagonista cura una donna incinta chiamata Tessa, che scopre essere la moglie della persona con la quale era uscita poche ore prima.

Chicago MED Una giornata difficile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Chicago MED 9, al via su Italia 1 nella prima serata di oggi, lunedì 1° agosto.