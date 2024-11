The Equalizer episodi Collisione di mondi, Separati e Fatto per questa vita: trama e cast

Venerdì 2 agosto, sul canale 20, sono in onda gli episodi Collisione di mondi, Separati e Fatto per questa vita di The Equalizer. La serie tv, giunta alla seconda stagione, è trasmessa in prima serata, dalle 21:10.

The Equalizer Collisione di mondi, regista e dove è girata The Equalizer Collisione di mondi, regista e dove è girata

The Equalizer 2 è una produzione originale di Universal Television, CBS Studios, Davis Entertainment e Flavor Unit Entertainment. Basata su The Equalizer, serie tv degli anni ‘80 diretta da Richard Lindheim e Michael Sloan, ha come registi John Terlesky, Neema Barnette ed Eric Laneuville. La sceneggiatura, invece, è scritta da Rob Hanning, Jamila Daniel, Erica Shelton Kodish, Joe Gazzam, Zoe Robyn e Joseph C. Wilson.

Le riprese si sono svolte fra la città di New York e lo Stato del New Jersey. La seconda stagione è composta da diciotto episodi inediti, ognuno dei quali ha una durata di 45 minuti. Salvo modifiche di programmazione, 20 ne trasmette tre alla settimana, nel prime time del venerdì.

The Equalizer Collisione di mondi, la trama

Nel corso di Collisioni di mondi di The Equalizer, Bishop è in una situazione di emergenza. Infatti, ha scoperto che un terrorista che ha conosciuto qualche anno prima è riuscito ad individuare l’identità di suo figlio Zade. Per tale motivo, decide di chiedere aiuto a McCall, Mel ed Harry. Nonostante ciò, però, Zade è rapito dal criminale, che ricatta Bishop: ucciderà suo figlio se non lo aiuterà a lasciare il paese.

In seguito parte l’episodio Separati. In esso, McCall e Mel aiutano una donna deportata a ritrovare suo figlio, dal quale è stata allontanata mentre cercava asilo al confine con gli Stati Uniti. Parlando con i protagonisti, afferma di aver sentito dire che il figlio si trova a New York.

Fatto per questa vita, la trama

La serata del 2 agosto con The Equalizer, dopo gli appuntamenti Collisione di mondi e Separati, termina con Fatto per questa vita. In esso, McCall è stata assunta dalla moglie del rapper Dilemma per provare l’innocenza del marito. Ben presto, però, la situazione degenera: la protagonista, infatti, rimane coinvolta in un conflitto fra due gruppi di rapper rivali.

The Equalizer Collisione di mondi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di The Equalizer, visibile su 20 in prima serata, dalle ore 21:20 circa.