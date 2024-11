La sfida dell’access prime time nel 2024-2025: Amadeus contro il suo passato, novità De Martino

Nella stagione televisiva 2024-2025 si prospetta una vera e propria sfida nella fascia oraria dell’access prime time. Sono molte, infatti, le novità previste rispetto all’anno scorso, a partire dall’arrivo di Stefano De Martino su Rai 1.

Access prime time 2024-2025, il primo a debuttare è De Martino

La prima rete che si accende nella fascia dell’access prime time nella stagione 2024-2025 è Rai 1. Sulla rete ammiraglia della TV di Stato, infatti, la programmazione autunnale parte il prossimo 2 settembre, quando Stefano De Martino debutta al timone di Affari Tuoi.

Il format, capace di ottenere ascolti record l’anno scorso, oltre al conduttore presenta altre novità. In primis, il padrone di casa dialoga con il dottore mediante una vecchia cornetta telefonica, che dunque prende il posto del più moderno smartphone usato da Amadeus. In seguito, fra i possibili premi a disposizione tornano gli oggetti, in palio già nelle prime edizioni.

La lotta con Striscia la Notizia!

Nell’access prime time è riproposto il duello televisivo fra Affari Tuoi e Striscia la Notizia!. Quest’ultimo show, curato da Antonio Ricci, è uno dei format più longevi della televisione italiana, avendo debuttato nel 1988.

Da qualche anno a questa parte, però, sta faticando (e non poco) dal punto di vista degli ascolti, perdendo quasi quotidianamente la sfida contro la concorrenza. Per tale motivo, da tempo si parla di un profondo rinnovo del programma, che però tarda ad arrivare.

Quest’anno potrebbe essere finalmente giunto il momento, soprattutto per approfittare di un probabile (e per certi versi inevitabile) iniziale momento di smarrimento del pubblico di Affari Tuoi, che potrebbe non apprezzare sin da subito l’arrivo di De Martino, chiamato al difficile compito di sostituire Amadeus.

Access prime time 2024-2025, le novità Amadeus e Del Debbio

L’esito della lotta nell’access prime time 2024-2025 potrebbe essere influenzato da due novità. Per ciò che concerne l’intrattenimento, il passaggio di Amadeus su NOVE potrebbe provocare un forte scossone sui dati Auditel delle reti ammiraglie.

Dalla sua parte, il padrone di casa ha il fattore abitudine, che ha (meritatamente) conquistato negli ultimi anni. Da tempo tiene compagnia al pubblico in questa fascia oraria, con Affari Tuoi e prima ancora con I Soliti Ignoti. Proprio con quest’ultimo show, che si chiamerà Chissà chi è e che non avrà grossi cambiamenti nel meccanismo di funzionamento, debutterà a settembre su Discovery.

Infine, le novità dell’access prime time 2024-2025 coinvolgono il mondo dell’informazione. Otto e mezzo, leader in tale genere, dalla prossima stagione televisiva dovrà confrontarsi contro un nuovo talk di Rete 4. Dovrebbe chiamarsi Ditemi voi e sarà condotto dal giornalista Paolo Del Debbio.