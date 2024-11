Il Dottor Alì puntata Non è mai troppo tardi per l’amore?: trama, cast e curiosità

Sabato 3 agosto, su Real Time, è in onda la puntata de Il Dottor Alì dal titolo Non è mai troppo tardi per l’amore?. Con quello odierno, la serie giunge al ventunesimo appuntamento della seconda stagione. L’episodio è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Il Dottor Alì Non è mai troppo tardi per l’amore?, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione de Il Dottor Alì 2 è la MF Yapim. La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, marchio nato in Corea del Sud e diventato famoso in tutto il mondo soprattutto grazie alla versione statunitense, intitolata The Good Doctor.

Il Dottor Alì, che in patria è andata in onda sull’emittente FOX, ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La sceneggiatura, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Il protagonista è il medico Alì Vefa, affetto da autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul, capitale della Turchia.

Il Dottor Alì Non è mai troppo tardi per l’amore?, la trama

Durante Non è mai troppo tardi per l’amore? de Il Dottor Alì, Ferman e Beliz hanno un faccia a faccia. Nel bel mezzo del confronto, però, fanno irruzione alcuni uomini, che tirano fuori delle pistole e si scagliano contro altre persone presenti nella struttura, a loro volta armati. I due protagonisti rimangono coinvolti in una sparatoria, che come appurato in seguito ha avuto come protagonisti esponenti di due famiglie rivali della città. Inevitabilmente, il fatto ha causato vari feriti, che sono prontamente assistiti da Ferman e che vengono trasportati in ospedale. Uno, in particolare, ha una grave emorragia interna.

Spoiler finale

Nella puntata odierna de Il Dottor Alì, il protagonista personale è turbato a causa di ciò che ha dovuto fare la scorsa settimana dopo gli ordini ricevuti da Vuslat. Quest’ultima, dopo aver conquistato il vertice dell’ospedale, ha costretto il personaggio principale a distaccarsi da Ezo, fingendo di non accettare la sua malattia. Adil rassicura Alì, sottolineando che non si dovrà più preoccupare per la presenza di Vuslat.

Il Dottor Alì Non è mai troppo tardi per l’amore?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda dalle 21:20 su Real Time e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.