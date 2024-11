Stasera in tv domenica 4 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 4 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report: Estate. Su Italia 1, il programma musicale TILT – Tieni il tempo, condotto da Enrico Papi.

Stasera in tv domenica 4 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Mina Settembre 2, con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola, “Non si scappa”. Mina (Serena Rossi) torna a Procida per incontrare il fratello, che nel frattempo si è innamorato di Juliette, la proprietaria del B&B. Gianluca ha chiesto aiuto alla sorella perché è turbato dal ritorno del marito della donna, un ex tossicodipendente. A seguire, “La Sibilla Cumana”. La storia di Viola, una ragazza difficile che vive in casa famiglia e che vorrebbe conoscere la madre, è destinata a cambiare profondamente la vita di Mina. Decisa ad aiutare quella ragazzina, Mina si mette sulle tracce della madre, ficcandosi nei guai. Intanto Irene è alle prese con qualcosa che non s’aspettava.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. La seconda domenica di gare a Parigi si conclude con la finale dei 100m maschili, che tre anni fa a Tokyo, in una giornata storica per lo sport italiano, fu vinta da Marcell Jacobs. Il programma di atletica propone stasera anche le semifinali degli 800m femminili e dei 1500m maschili.

Su Rai3, alle 21.10, l’attualità con Report: Estate. Un’altra domenica sera con le inchieste più interessanti tra quelle proposte da Sigfrido Ranucci negli ultimi mesi. Per la sua autorevolezza “Report”, che aprirà la nuova edizione domenica 27 ottobre alle 20.30, è partner di diversi consorzi internazionali di giornalismo investigativo.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. Ceylin, Yilgaz (Kaan Urgancioglu) ed Eren mettono insieme le prove per incastrare Engin e assicurarlo, finalmente, alla giustizia. Ma Pars sospetta che i loro modi siano poco corretti e lo fa presente a Ilgaz. Eren comunica a Ceylin e suo marito che il sangue trovato nell’auto appartiene a Inci.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Stasera i due episodi prima delle semifinali di questa 13° edizione. In giuria due novità come Elettra Lamborghini e Khaby Lame che affiancano Mara Maionchi e Frank Matano. E proprio lo youtuber campano premierà l’ultimo Golden Buzzer.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Francesco Panella si trova a Dubai per scovare il miglior ristorante italiano del posto. Come sempre, a dargli una mano in questa caccia ci sono tre connazionali che vivono in loco e raccontano anchje la loro vita lontano dall’Italia.

I film di questa sera domenica 4 agosto 2024

Su Rete 4, alle 21.25, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Rige, con Andrew Garfield. La storia vera del medico americano Desmond Doss (Andrew Garfield), obiettore di coscienza che, nel 1945 nella battaglia di Okinawa, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò 75 uomini senza mai imbracciare un’arma. Alla fine della guerra, Doss ricevette la medaglia d’onore dal Presidente Truman.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1958, di Melville Shavelson, Un marito per Cinzia, con Sophia Loren, Cary Grant. Tom Winston è un vedovo che vive insieme ai tre figli. Quando incontra Cinzia, figlia di un direttore d’orchestra, decide di assumerla come governante, ma ben presto se ne innamora.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2010, di Miguel Sapochnik, Repo Men, con Jude Law, Forest Whitaker. Una multinazionale vende organi artificiali per prolungare la vita. Chi non paga deve vedersela con i recuperatori che non si fanno scrupoli. Tra loro c’è Remy.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1995, di Marc Rocco, L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz, con Kevin Bacon, Christian Slater. Per difendere un detenuto rinchiuso ad Alcatraz, un avvocato progressista non esita a mettere sul banco degli accusati l’intero sistema penitenziario americano.

Stasera in tv domenica 4 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2010, di Martin Campbell, Fuori controllo, con Mel Gibson. La figlia dell’agente di polizia Thomas Craven viene barbaramente uccisa. Gli inquirenti vorrebbero far credere che il vero bersaglio fosse il padre, ma la verità è un’altra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 1998, di Shekhar Kapur, Elizabeth, con Cate Blanchett, Joseph Fiennes. Il film racconta l’ascesa al potere di Elisabetta I, figlia ripudiata di Enrico VIII e Anna Bolena. Salita al trono d’Inghilterra nel 1558, si rivelò un’abile, giusta e saggia sovrana.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay, Julia Roberts. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2002, di Rob Cohen, XXX, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento. Finito nei guai con la giustizia, l’asso degli sport estremi Xander Cage accetta di trasformarsi in agente segreto. Deve neutralizzare alcuni criminali che minacciano il mondo con gas tossici.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2017, di Daniel Espinosa, Life: non oltrepassare il limite, con Jake Gyllenhaal. Da una cellula trovata in alcuni campioni prelevati su Marte, un team di astronauti sviluppa un organismo vivente, a cui viene dato il nome Calvin, che presto manifesta ostilità.