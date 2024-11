Chicago Fire episodi La nuova arrivata, L’uomo sbagliato e L’infiltrato su Italia 1: trama, cast e curiosità

Mercoledì 7 agosto, su Italia 1, sono in onda gli episodi La nuova arrivata, L’uomo sbagliato e L’infiltrato di Chicago Fire. La serie, appartenente al genere azione, è visibile in prima serata, dalle 21:20.

Chicago Fire La nuova arrivata, regista e dove è girata

Tutti gli appuntamenti di Chicago Fire 12 sono una produzione originale di Universal Television e Wolf Entertainment. La serie, ideata da Dick Wolf, appartiene allo stesso universo narrativo di Chicago PD e Chicago MED, anch’esse proposte in chiaro ed in prima serata su Italia 1 nelle giornate del lunedì e del giovedì. La regia è a cura di Reza Tabrizi, Lisa Robinson e Matt Earl Beesley. La sceneggiatura, invece, è di Andrea Newman. Le riprese, come di consueto, si sono svolte nella città di Chicago.

Chicago Fire La nuova arrivata, la trama

Durante La nuova arrivata di Chicago Fire, la squadra interviene per spegnere un brutto incendio che ha colpito degli studi radiografici della città. Kelly Severide, fra i primi ad arrivare sul luogo dell’accaduto, è convinto che l’incendio sia doloso. Per tale motivo, inizia ad indagare in collaborazione con Van Meter e con la moglie Stella Kidd. Intanto, Kylie, all’oscuro di Boden, decide di aiutare James.

In seguito, parte su Italia 1 l’episodio L’uomo sbagliato. In esso, Severide acquisisce il controllo momentaneo della caserma dopo l’assenza di Boden. La tenente Kidd effettua un salvataggio straordinario, intervenendo su un’automobile in bilico sulla facciata di un edificio. La sua azione eroica è destinata, ben presto, a divenire di dominio pubblico, in quanto è stata ripresa da un giornalista.

L’infiltrato, la trama

Infine, la serata odierna con Chicago Fire termina con l’appuntamento intitolato L’infiltrato. In esso, tre uomini armati riescono ad accedere abusivamente all’interno della Caserma 51. Una volta dentro, optano per rubare il camion 81. Quello che loro non sanno è che Severide, notando ciò che stava avvenendo, ha deciso di nascondersi all’interno del mezzo. Il tenente, dunque, si allontana in compagnia dei ladri.

Chicago Fire La nuova arrivata, il cast

