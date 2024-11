Chicago Fire episodi Porto nella tempesta, Bandierina rossa ed Oscurità: trama e cast

Mercoledì 31 luglio, su Italia 1, sono in onda gli episodi intitolati Porto nella tempesta, Bandiera rossa ed Oscurità di Chicago Fire. Gli appuntamenti sono trasmessi in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Chicago Fire Porto nella tempesta, regista e dove è girata

Tutti gli appuntamenti di Chicago Fire 12 sono una produzione originale di Universal Television e Wolf Entertainment.

Chicago Fire appartiene allo stesso universo narrativo di Chicago PD e Chicago MED, anch’esse proposte in chiaro ed in prima serata su Italia 1. La regia delle puntate è a cura di Reza Tabrizi, Lisa Robinson e Matt Earl Beesley. La sceneggiatura, invece, è di Andrea Newman. Le riprese, come di consueto, si sono svolte nella città di Chicago.

Chicago Fire Porto nella tempesta, la trama

Nel corso di Porto nella tempesta di Chicago Fire, è finalmente giunto il momento tanto atteso delle nozze fra Brett e Casey. Poche ore prima di celebrare la loro unione, però, la paramedica deve rispondere ad una chiamata di emergenza. Nel corso dell’intervento, la situazione precipita, al punto che la vita stessa di Sylvie è a rischio. Stella non riesce a mettersi in contatto con Severide, che dovrebbe fare ritorno in città per il matrimonio.

In seguito, su Italia 1 parte l’episodio intitolato Bandiera rossa. In esso, i vigili del fuoco della Caserma 51 trovano alcuni sacchi pieni di banconote. Poco dopo, scoprono che la somma di denaro è stata posizionata da una giovane ragazza, che ha agito per conto di una banda di narcotrafficanti della città.

Spoiler finale

La serata con Chicago Fire di mercoledì 31 luglio, dopo Porto nella tempesta e Bandiera rossa, termina con l’episodio Oscurità. I protagonisti devono fare i conti con le conseguenze delle azioni del nuovo paramedico, chiamato a prendere il posto di Brett, che si è trasferita insieme al marito Casey. Il comandante Boden scopre che la Robinson sta boicottando lui e la Caserma 51 per riuscire ad ottenere la carica di Vice Commissario ad interim.

Chicago Fire Porto nella tempesta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della dodicesima stagione di Chicago Fire, le cui nuove puntate sono in onda su Italia 1 nel prime time di mercoledì 31 luglio e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.