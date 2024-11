Hudson e Rex puntata Chi è il tuo caddy?: trama, cast e curiosità

Domenica 11 agosto, su Rai 3, è in onda la puntata di Hudson e Rex intitolata Chi è il tuo caddy?. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:20 circa.

Hudson e Rex Chi è il tuo caddy?, regista e dove è girata

La sesta stagione di Hudson e Rex è una produzione originale di Beta Film, Shaftesbury Films e Pope Productions. La serie è girata ed ambientata in Canada, dove è andata in onda per la prima volta sull’emittente City TV.

Numerosi i registi presenti dietro la macchina da presa del nuovo capitolo. Fra gli altri, sono coinvolti TJ Scott, John Vatcher, Eleanore Lindo, Elsbeth McCall, Jennifer Liao, Deanne Foley, Harvey Crossland e Jerry Ciccoritti. Gli sceneggiatori che firmano la trama, invece, sono Joseph Milando, John Callaghan, Keavy Lynch, Rose Napoli, Mary Pedersen, Taf Diallo, Jennifer Kassabian ed Adam Barken.

Sono sedici gli appuntamenti inediti che compongono la sesta stagione della produzione seriale. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Quello trasmesso oggi, domenica 11 agosto, è il decimo.

Hudson e Rex Chi è il tuo caddy?, la trama

Nel corso dell’episodio intitolato Chi è il tuo caddy?, Jesse, Sarah, Donovan e Charlie sono impegnati a disputare una partita di golf. Nel bel mezzo dell’incontro, però, Rex ha un comportamento strano e permette ai protagonisti di rinvenire un corpo senza vita. La vittima è una ragazza, il cui cadavere è nascosto sotto un cumulo di sabbia. Come appurato in seguito, la donna che è stata uccisa si chiamava Jennica ed era molto conosciuta, in quanto allenava una giovane e molto promettente stella del golf.

Spoiler finale

Durante la puntata Chi è il tuo caddy? di Hudson e Rex, le forze dell’ordine avviano subito le indagini per individuare il killer di Jennica. Sin da subito, gli sforzi degli investigatori si concentrano sullo staff e sui soci della vittima. Ben presto, però, ci si rende conto che la realtà è decisamente diversa. Il caso, infatti, potrebbe essere collegato ad un crimine avvenuto parecchi anni prima.

Hudson e Rex Chi è il tuo caddy?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il nuovo appuntamento della sesta stagione di Hudson e Rex, in onda alle ore 16:15 circa di domenica 11 agosto su Rai 3 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.