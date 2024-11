La Promessa, le trame dal 12 al 18 agosto

Da lunedì 12 a domenica 18 agosto, su Canale 5, sono in onda nuove puntate de La Promessa. La soap opera, originaria della Turchia, è visibile dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 17:00 circa. Il sabato parte alle 15:40, mentre la domenica è trasmessa nuovamente alle 15:00.

La Promessa 12 18 agosto, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa del 12 agosto, Margarita propone a Manuel di effettuare un matrimonio finto, mentre Alonso scopre da Pia che Romulo è gravemente malato. Per tale motivo, lo costringe ad un periodo di riposo forzato. Jimena è determinata a salvare il suo matrimonio, ma intanto si trasferisce nella camera di Leonor.

La Promessa 12 18 agosto, la trama

Durante l’episodio del martedì, Manuel è sotto pressione per la situazione che si è venuta a creare con Jimena. Non riuscendo più a gestire ciò che sta avvenendo, prende la decisione di abbandonare la tenuta, spiegando il suo stato d’animo a Catalina.

Il mercoledì, Curro ha scoperto un importante segreto su Martina e l’affronta. Ciò che entrambe non sanno è che anche Feliciano è al corrente della situazione. Durante La Promessa di giovedì 15 agosto, Catalina, a sua volta, ha un duro confronto con Pelayo, al quale comunica di voler interrompere i rapporti, sia personali che commerciali.

Cosa succede nel fine settimana

La settimana dal 12 al 18 agosto de La Promessa va avanti il venerdì. Margarita, dopo le pressioni di Curro, accetta di farsi visitare da un medico, al quale però non confessa la verità in merito alle sue uscite notturne.

Il sabato, Cruz incolpa Jimena per il comportamento di Manuel. In seguito, Petra confessa alcuni segreti molto importanti a Feliciano. Catalina rimane sorpresa per il comportamento di Jimena.

Infine, durante La Promessa di domenica 18 agosto, Curro e Martina non riescono a contenere i loro sentimenti. Catalina e Pelayo accolgono il signor Cavendish, arrivato a sorpresa.

La Promessa 12 18 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate della settimana de La Promessa, in onda tutti i giorni su Canale 5 ed in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.