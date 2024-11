The Family, le puntate dal 12 al 16 agosto

Da lunedì 12 a venerdì 16 agosto, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di The Family. La soap turca, adattamento della serie Il Soprano, è proposta dalla rete ammiraglia del Biscione dalle ore 14:10.

The Family 12 16 agosto, regista e dove è girata

The Family è una produzione originale di Ay Yapim e di Warner Bros. International Television Production. Ideata da David Chase, i registi sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. La fiction è girata ed ambientata in Turchia.

Durante la puntata di lunedì 12 agosto di The Family, Hulya continua a voler escludere in tutti i modi Yagmur dalla vita di famiglia. Quando organizza un barbecue nel giardino della sua villa, infatti, la donna non la invita. La sua scelta, però, non trova d’accordo la sua famiglia e, come è immaginabile, tutto ciò non fa altro che alimentare la tensione già presente.

The Family 12 16 agosto, la trama

Durante The Family del 13 agosto, Tolga è disposto a tutto pur di riuscire a trovare il denaro necessario. Per tale motivo, prova a sottrarre i regali d’oro destinati alla cerimonia di circoncisione di Kaya. L’uomo, tuttavia, è sorpreso da Leyla mentre è intento a rubare.

Il mercoledì, Hulya ha ordinato ad Ibrahim di uccidere l’avvocato Suat, in una zona vicina al confine. L’uomo, nonostante le suppliche della moglie del legale, non ha esitazioni ed esegue l’ordine ricevuto. Ilyas sospetta che possa essere successo qualcosa a suo figlio.

Spoiler finale

La settimana dal 12 al 16 agosto di The Family va avanti il giovedì. Devin decide di portare alla villa Nese dopo che ha subito lo sfratto da Ergun. Hulya, che nel frattempo è riuscita a separare Yagmur da Ekrem, non accetta la presenza della donna.

Infine, nel corso dell’appuntamento visibile il venerdì, per Ilyas è tempo di importanti scoperte. In particolare, viene a sapere che Atilla e Serhat sono coinvolti in un vasto traffico di droga. Inoltre, scopre che Serhat, quando era nella città Smirne, ha frequentato una escort chiamata Hande.

The Family 12 16 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Family, soap opera turca in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.