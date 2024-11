CSI Vegas 3 episodi Bugie bianche, Cicatrici e Trappola per topi su Rai 2: trama, cast e curiosità

Lunedì 12 agosto, su Rai 2, sono visibili gli episodi Bugie bianche, Cicatrici e Trappola per topi di CSI Vegas 3. La serie poliziesca, giunta alla terza stagione, è in onda dalle 21:00.

CSI Vegas 3 Bugie bianche, regista e dove è girata

CSI Vegas, sequel di CSI Scena del crimine, è una produzione originale di CBS Studios, Jerry Bruckheimer Television e Trace Pictures. Girata ed ambientata nella città di Las Vegas, è ideata da Jason Tracey.

Gli sceneggiatori che hanno scritto la trama sono Marisa Tam, Jason Tracey, Craig O’Neill, Dave Metzger, Gabriel Ho, Safia M. Dirie, Ryan Lee e Camille D’Elia. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Tom Camarda, Erin Feeley, Gina Lamar, Ruben Garcia, Omar Madha e Kenneth Fink.

La terza stagione è composta da dieci appuntamenti dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 2, dopo la puntata odierna, trasmette le restanti nel prime time di domenica 18, lunedì 19 e domenica 25 agosto.

CSI Vegas 3 Bugie bianche, la trama

Durante Bugie bianche di CSI Vegas 3, la squadra è impegnata nelle indagini per l’omicidio di Kahn. In particolare, dopo aver arrestato Folsom per aver ucciso l’uomo che ha tolto la vita alla madre, i protagonisti sono convinti che sia innocente. Per tale motivo, lavorano per scagionarlo e fermare il vero colpevole.

In seguito, durante l’episodio Cicatrici, Catherine vuole risolvere definitivamente la questione con il narcotrafficante Raphael Tarquenio. Così inizia ad approfondire i documenti di un caso avvenuto cinque anni prima. In breve tempo, effettua una scoperta che convince le forze dell’ordine ad indagare all’interno di un college.

Spoiler finale

La serata con CSI Vegas 3 termina in seconda serata con l’episodio Trappola per topi. In esso, i protagonisti provano a risolvere un duplice omicidio. Le persone decedute sono gli imitatori di Joey Bishop e Frank Sinatra. I loro corpi privi di vita sono rinvenuti all’interno di un muro. Indagando, i detective si concentrano sull’attività dell’agenzia che gestiva gli appuntamenti di lavoro delle vittime.

CSI Vegas 3 Bugie bianche, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante CSI Vegas 3, i cui primi tre appuntamenti sono fruibili lunedì 12 agosto su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.