Hercai Amore e vendetta, la puntata del 12 agosto: trama, cast e curiosità

Non si ferma la programmazione tv italiana di Hercai Amore e vendetta, soap opera turca in onda, con un nuovo appuntamento, lunedì 12 agosto. La puntata, in particolare, è trasmessa dalle 21:20 circa su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Hercai Amore e vendetta 12 agosto, regista e dove è girata

La serie, appartenente al genere drammatico, è realizzata in Turchia. Qui ha debuttato oramai quattro anni fa, nel 2019, ottenendo buoni ascolti sull’emittente ATV. La trama è ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz. Gli sceneggiatori sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. I registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 12 agosto, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di oggi, Miran e Gonul hanno un nuovo confronto. Lei, facendosi trovare all’interno della camera di lui, lo accusa per il distacco che ha avuto nei suoi confronti negli ultimi anni. Miran, dal canto suo, ribadisce per l’ennesima volta di non provare nessun tipo di sentimento d’amore, sottolineando di averla sposata solo perché costretto.

Una situazione molto simile coinvolge, in seguito, anche Reyyan ed Azat. Quest’ultimo ribadisce ancora una volta di amare la protagonista e le chiede di convolare a nozze. Lei, però, è molto scettica e sottolinea che lo sposerebbe esclusivamente per poter stare vicina ai genitori. Azad, in un secondo momento, esita a dire la verità a Reyyan su ciò che ha sentito.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento odierno di Hercai Amore e vendetta, Miran chiede a Gonul il divorzio. Lei, disperata, confessa a Miran che Azat ha ancora l’intenzione di sposare Reyyan. Lui, furente, se ne va. Nasuh, infine, mette in atto il suo piano per sbarazzarsi di Reyyan ed evitare che quest’ultima entri in famiglia. Le sue azioni, però, non portano al risultato che avrebbe desiderato.

Hercai Amore e vendetta 12 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento oggi, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.