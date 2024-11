Hotel Portofino seconda stagione dal 15 agosto su Rai 2: trama e cast

Da giovedì 15 agosto, nel pomeriggio di Rai 2, esordisce Hotel Portofino 2. La serie, appartenente al genere drammatico, è trasmessa il pomeriggio, dalle 16:20.

Hotel Portofino 2, regista e dove è girata

Hotel Portofino 2 è una produzione originale della società Eagle Eye Drama. L’ideatore è Matt Baker, che ha scritto anche la sceneggiatura. La regia, invece, è affidata a Jon Jones e ad Adam Wimpenny.

La seconda stagione di Hotel Portofino è composta da sei appuntamenti. Essi hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 2, salvo modifiche di palinsesto, ne trasmette due al giorno, dalle 16:20 circa. Gli ultimi episodi dovrebbero essere trasmessi lunedì 19 agosto. Dal giorno seguente, invece, sono visibili le puntate della terza ed ultima stagione. Le riprese si sono svolte nel nostro paese e, in particolare, a Portofino, Laurana e Rovigno, dove è ambientata la trama.

La prima stagione era stata trasmessa lo scorso anno in prima serata su Rai 1. A causa dei bassi ascolti, la TV di Stato ha deciso di spostare il titolo nel pomeriggio della seconda rete.

Hotel Portofino 2, la trama

In Hotel Portofino è l’estate del 1927 e Bella dedica l’intero suo tempo alla struttura alberghiera. Dopo le iniziali difficoltà, gli affari sembrano ora andare gonfie vele. La situazione è destinata a cambiare quando il marito Cecil, fino a quel momento in Inghilterra insieme al figlio Lucian, si presenta a sorpresa a Portofino. Il suo ritorno, infatti, costringe la protagonista a riflettere sul suo rapporto con il coniuge. A pesare vi è la vicinanza sempre più forte fra Bella e l’architetto locale Marco Bonacini.

Spoiler finale

In Hotel Portofino 2, Cecil è intenzionato a fare di tutto pur di salvare il matrimonio e riconquistare l’affetto di Bella. Tutto ciò non fa altro che aumentare la confusione di quest’ultima. A loro volta, Lucian e Costance confessano la loro reciproca attrazione. Infine, Nish decide di avviare una personale campagna contro i fascisti di Benito Mussolini. La situazione degenera quando rimane coinvolto in un attentato avvenuto a Torino.

Hotel Portofino 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di Hotel Portofino, serie tv drammatica visibile il pomeriggio su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.