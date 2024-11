Stasera in tv giovedì 15 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 15 agosto 2024. Su Rai3, il film di Renzo Arbore, Il Pap’occhio. Su Rete 4, il film con Harrison Ford, Il fuggitivo.

Stasera in tv giovedì 15 agosto 2024, Rai

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per Milano. Il tradizionale evento della Filarmonica della Scala tenutosi nel 2017. In apertura di serata, concerto per violino di Ciajkovskij, eseguito da Nikolaj Znaider; a seguire un omaggio a Rota e Respighi. Dirige Riccardo Chailly.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossibile & Friends. Mika, Max Angioni, Claudio Amendola, Biagio Antonacci sono i grandi ospiti dell’ultima puntata. Con l’artista anglo-libanese Mika, Michelle Hunziker canta “Stardust” per poi duettare con Antonacci sulle note di “Se è vero che ci sei”. Da non perdere il capitolo conclusivo di “Lugano amara”.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Da stasera via alle repliche dell’ultima stagione condotta da Elettra Lamborghini e i PanPers. Nel cast troviamo Ale e Franz, Maurizio Battista, Giuseppe Giacobazzi, Katia Follesa, Gabriele Cirilli ed Enrico Bertolino, solo per citarne alcuni.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Chirurgia XXL da incubo. Alcuni pazienti, vittime di errori durante interventi chirurgici a cui sono stati sottoposti in passato, raccontano le loro vicende. Decisi a riprendere in mano la propria vita, si affideranno ad altri specialisti che tenteranno di rimediare agli sfortunati esiti.

I film di questa sera giovedì 15 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film drammatico del 1988, di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, con Philippe Noiret, Salvatore Cascio. Salvatore, regista di successo, torna in Sicilia per un funerale e ricorda quando, da bambino (Salvatore Cascio), diventò amico di Alfredo (Philippe Noiret), proiezionista del Cinema Paradiso. E poi l’adolescenza, con il primo amore, e la decisione di andare a Roma con il sogno di una carriera nel cinema.

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 1980, di Renzo Arbore, Il Pap’occhio, con Renzo Arbore, Roberto Benigni, Andy Luotto. Papa Giovanni Paolo II affida a Renzo Arbore la conduzione di un nuovo programma sul nascente canale televisivo del Vaticano. Lo showman coinvolge nel progetto Roberto Benigni, Mario Marenco e gli altri protagonisti dello show “L’altra domenica”. Ma qualcuno trama nell’ombra.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1998, di Brian De Palma, Omicidio in diretta, con Gary Sinise, Nicolas Cage. Durante un incontro di boxe, un killer uccide il ministro della Difesa statunitense. I 14.000 spettatori si trasformano così in possibili sospetti, complici o testimoni dell’omicidio.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Rientrato a casa, il dottor Richard Kimble (Harrison Ford) trova un intruso in fuga e sua moglie Helen, ferita, che muore tra le sue braccia. L’uomo viene accusato di omicidio e condannato. Fuggito dal carcere, si mette sulle tracce del vero assassino, ma il federale Gerard (Tommy Lee Jones) lo bracca.

La7 – Tv8 – 20 Mediaset – La5

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1959, di Blake Edwards, Operazione sottoveste, con Cary Grant. Seconda Guerra Mondiale: Matt Sherman, comandante del sottomarino Tiger, deve raggiungere le Filippine per alcune riparazioni. L’arrivo di un gruppo di ausiliarie gli crea però molti guai.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1998, di Peter Howitt, Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow, John Hannah. Che cosa succederebbe ad Helen se un giorno perdesse la metropolitana? La sua esistenza potrebbe prendere due pieghe completamente diverse e tutte da scoprire.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2005, di Steven Spielberg, La guerra dei mondi, con Tom Cruise, Dakota Fanning. Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

Su La 5, alle 21.10, il film musicale del 2021, di Jon M. Chu, Sognando a New York – In the Heights, con Anthony Ramos. Usnavi, proprietario di un negozio a Manhattan, è combattuto tra il desiderio di portare avanti l’attività e quella di tornare nella sua terra d’origine, dopo aver ereditato la fortuna della nonna.

Stasera in tv giovedì 15 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Nick Cassavetes, God is a bullet, con Nikolaj Coster-Waldau. Il detective Bob Hightower s’infiltra in una setta per cercare di salvare sua figlia e vendicare l’omicidio della moglie. Lo aiuterà una donna fuggita dalla società segreta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto, con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica. Dopo trent’anni i Molino e i Mazzalupi, di opposte idee politiche, tornano a Ventotene. Altiero Molino vuole riunire il padre Sandro, anziano e malato, con gli amici. Intanto Sabry Mazzalupi, celebrità del web, si sposa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Tim Burton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp. Il piccolo Charlie è uno dei cinque fortunati bambini che potranno visitare la fabbrica di cioccolato del misterioso Willy Wonka. Sarà un viaggio ricchissimo di avventure.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Stefano Sollima, Adagio, con Gianmarco Franchini. Il sedicenne Manuel deve prendersi cura del papà, che ha un passato criminale ed ora è affetto da demenza senile. Quando si ritrova in guai seri si rivolge a due ex criminali, vecchie conoscenze del padre.