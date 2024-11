Il Dottor Alì puntata Oltre l’impossibile su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 10 agosto, su Real Time, è in onda l’appuntamento Oltre l’impossibile de Il Dottor Alì. La serie turca è trasmessa a partire dalle ore 21:15.

Il Dottor Alì Oltre l’impossibile, regista e dove è girata

L’episodio odierno, così come tutti gli altri della serie, sono realizzati dalla società MF Yapim. Gli sceneggiatori che hanno firmato la trama della fiction sono Pinar Bulut ed Onur Koralp. I registi, invece, sono Yusuf Pirahasan ed Aytac Cicek. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia e si sono concentrate soprattutto sulla capitale Istanbul.

Il Dottor Alì è la rivisitazione turca del titolo Good Doctor, nato in Corea del Sud e diventato famoso a livello internazionale grazie all’adattamento statunitense intitolato The Good Doctor.

Il Dottor Alì Oltre l’impossibile, la trama

Nel corso della puntata Oltre l’impossibile de Il Dottor Alì, i protagonisti sono tutti preoccupati per le condizioni del protagonista. Sono passati oramai dieci giorni e Alì continua ad essere fermo a letto, in uno stato di coma.

Per tale motivo, sia i colleghi che i superiori sono disperati e temono che il giovane possa avere qualche problema di salute più grave. L’unica che non sembra essere particolarmente colpita è Vuslat, che con cinismo predispone il trasferimento di Alì nel reparto destinato ai pazienti bisognosi di cure palliative.

Spoiler finale

In Oltre l’impossibile de Il Dottor Alì, la scelta di Vuslat manda su tutte le furie Nazli e, soprattutto, il dottor Ferman. Quest’ultimo, infatti, ordina agli specializzandi di non effettuare il cambio di reparto del protagonista. Tutto ciò, inevitabilmente, porta l’uomo a scontrarsi con Vuslat, che dal canto suo minaccia di licenziarlo.

Infine, nella struttura arriva una giovane paziente, una promessa della ginnastica artistica. Quest’ultima è rimasta ferita dopo una caduta durante un allenamento. Ben presto, però, le sue condizioni peggiorano: i medici, infatti, scoprono che la paziente si è sottoposta ad una dieta priva di grassi e basata quasi esclusivamente sull’assunzione di proteine. Per tale motivo, sospettano che possa soffrire di una forma severa di malnutrizione.

Il Dottor Alì Oltre l’impossibile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda dalle 21:20 su Real Time e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.