Master Crimes episodi Il marchio del disonore e Il cigno nero: trama e cast del finale di stagione

Martedì 27 luglio, su Rai 1, termina la prima stagione di Master Crimes con gli episodi Il marchio del disonore e Il cigno nero. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile dalle 21:20 circa.

Master Crimes Il marchio del disonore, regista e dove è girata

Master Crimes è ideata da Elsa Marpeau, mentre le società che l’hanno realizzata sono RTBF, UGC Fiction, Be-Films e TF1. Girata ed ambientata a Parigi, ha come regista Marwen Abdallah. Coloro che firmano la sceneggiatura sono Anthony Maugendre, Manon Dillys ed Emmanuele Michaux, oltre alla già citata Elsa Marpeau.

Dopo un debutto non esaltante dal punto di vista degli ascolti, avendo intrattenuto 1,5 milioni di telespettatori con il 12,5% di share, la seconda puntata ha fatto ancora peggio dal punto di vista dell’Auditel. Sette giorni fa, il prime time di Rai 1 ha convinto 1,4 milioni di telespettatori, con una share dell’11,5%.

Master Crimes Il marchio del disonore, la trama

Durante Il marchio del disonore di Master Crimes, i protagonisti sono chiamati nei pressi di un bosco, dove è rinvenuto il corpo privo di vita di Marie. Al fianco della donna è presente un’altra ragazza di nome Jenela, che invece è in preda ad un forte attacco di panico che le impedisce di parlare.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine permettono di comprendere che entrambe le donne presentano una grave forma di malnutrizione. Inoltre, sia Jenela che Marie hanno un vistoso marchio fatto con il fuoco sul braccio, fatto che attira le attenzioni della protagonista Louise Arbus.

Il cigno nero, la trama

In seguito, l’ultima serata con Master Crimes va avanti con l’appuntamento intitolato Il cigno nero. In esso, la professoressa Arbus si interessa al suicidio, in apparenza senza alcuna spiegazione, di una giovane ballerina all’apice del successo. Nonostante tutte le prove facciano pensare ad un gesto volontario, la protagonista è convinta che ci sia qualche persona dietro la morte della donna. Per tale motivo, insieme alla sua squadra, segue la pista dell’omicidio.

Master Crimes Il marchio del disonore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Master Crimes, serie tv in onda tutti i martedì su Rai 1 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.