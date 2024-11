Master Crimes episodi Sarai un uomo e Sotto pressione su Rai 1: trama, cast e curiosità

La prima stagione di Master Crimes prosegue la propria programmazione tv italiana con il terzo e quarto episodio, intitolati Sarai un uomo e Sotto pressione. La fiction, appartenente al genere poliziesco, è visibile su Rai 1 dalle 21:20.

Master Crimes Sarai un uomo, regista e dove è girata

Master Crimes è una produzione originale della Francia, dove ha debuttato nell’autunno del 2023. Creata da Elsa Marpeau, le società che l’hanno realizzata sono RTBF, UGC Fiction, Be-Films e TF1. Girata ed ambientata a Parigi, ha come sceneggiatori Anthony Maugendre, Elsa Marpeau, Manon Dillys ed Emmanuele Michaux. La regia è curata da Marwen Abdallah.

Grande successo in patria, in Italia la prima puntata ha ottenuto ascolti non esaltanti. L’esordio di sette giorni fa, infatti, ha convinto solo 1,5 milioni di persone, per una share del 12,9%. Con la serie, Rai 1 ha perso la sfida contro la diretta concorrente Canale 5, che con la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi ha intrattenuto più di 2 milioni di italiani, con il 16,4% di share.

Master Crimes Sarai un uomo, la trama

Durante l’appuntamento Sarai un uomo di Master Crimes, la protagonista Louise indaga su un nuovo omicidio. La vittima è Antoine Mazin, un uomo di 40 anni noto per aver fondato una palestra molto conosciuta. Qualcuno lo ha ucciso strangolandolo con una cravatta.

Il personaggio principale avvia immediatamente le indagini ed interroga Baptiste, il fratello di Antoine. Quest’ultimo racconta al personaggio principale di aver assistito, pochi giorni prima, ad una litigata fra la vittima ed una giovane ragazza. Nel frattempo, Boris e Valentine decidono di iscriversi in palestra per portare avanti l’inchiesta sotto copertura.

Sotto pressione, la trama

Al termine di Sarai un uomo, la serata con Master Crimes va avanti con Sotto pressione. In tale episodio, Maxime Dupres, uno studente di chimica di una scuola decisamente molto in vista in Francia, perde la vita durante un esperimento. In un primo momento sembra trattarsi di un incidente, ma dagli esiti dell’autopsia emerge chiaramente che si è trattato di un omicidio. Louise decide di interrogare tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova.

Master Crimes Sarai un uomo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Master Crimes, serie tv in onda tutti i martedì su Rai 1 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.