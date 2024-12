The Perfect Couple serie tv Netflix – trama, cast, finale

Netflix propone la serie tv dal titolo The Perfect Couple. Si tratta di un prodotto di genere giallo con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2024 e la prima stagione della serie si compone di sei episodi in totale, ognuno della durata di 45 minuti circa.

The Perfect Couple film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Susanne Bier. Protagonisti principali sono Greer Garrison Winbury e Abby Winbury interpretati rispettivamente da Nicole Kidman e Dakota Fanning. Nel cast anche Eve Hewson nel ruolo di Amelia Sacks.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Cape Cod e zone limitrofe nel territorio del Massachusetts.

La produzione è della 21 Laps Entertainment in collaborazione con Blossom Films e The Jackal Group.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

The Perfect Couple – trama della serie tv in onda su Netflix

È la stagione dei matrimoni a Nantucket, conosciuta anche come meta estiva: la vista di una sposa che corre lungo Main Street è comune come il sole che tramonta a Madaket Beach.

Il matrimonio Otis-Winbury promette di essere un evento da ricordare: i ricchi genitori dello sposo non hanno badato a spese per ospitare una cerimonia sontuosa nella loro tenuta sull’oceano. Sarà memorabile per tutti gli ospiti dell’evento anche per un altro evento. Infatti un corpo viene scoperto nel porto di Nantucket poche ore prima della cerimonia e tutti i partecipanti al matrimonio diventano improvvisamente sospettati.

Mentre il capo della polizia Ed Kapenash interroga la sposa, lo sposo, la madre dello sposo, famosa scrittrice di romanzi gialli, e persino un membro della sua famiglia, scopre che ogni coppia nasconde i suoi segreti.

Riuscirà a trovare il responsabile del delitto? È quello che i telespettatori scopriranno nell’episodio finale della prima stagione della serie.

The Perfect Couple: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv The Perfect Couple e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori