La Rosa della Vendetta, puntata dell’8 settembre: trama, cast e curiosità

Domenica 8 settembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento de La Rosa della Vendetta. La soap turca, come di consueto, è proposta dalla rete ammiraglia del Biscione a partire dalle ore 21:20 circa.

La Rosa della Vendetta 8 settembre, regista e dove è girata

La Rosa della Vendetta è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura della trama è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal. La seconda stagione, appartenente al genere drammatico, ha debuttato la scorsa settimana, domenica 1° settembre. In tale occasione, la serie ha convinto una circa 1,9 milioni di telespettatori, per una share del 14%.

La Rosa della Vendetta 8 settembre, la trama

Durante La Rosa della Vendetta di oggi, domenica 8 settembre, Gulendam è una furia nei confronti di Gulcemal, in quanto ha deciso di ospitare a casa sua Armagan. Il personaggio interpretato da Nilay Erdonmez sceglie di chiudersi in camera in compagnia di Mert. Parlando con quest’ultimo, confessa di essere la figlia di Zafer. Scosso dopo aver ricevuto tale informazione, Mert corre a riferire ciò che ha appreso a Deva. Nel frattempo, Emrullah scopre la domestica mentre è alla ricerca del file sul computer. Tuttavia, riesce a non far destare sospetti, fingendo di aver usato il pc per comunicare con la figlia.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento odierno della soap, Deva decide di rifiutare la proposta di Gulcemal, che aveva offerto dei soldi alla protagonista. Quest’ultima, invece, intima all’uomo di trovare, entro tre giorni, delle prove concrete del suo presunto operato come spia per conto di Zafer. In seguito, Gulcemal si introduce a casa di Zafer per rubare tutte le immagini catturate della videocamere di sorveglianza. La sua speranza è quella di riuscire, in tal modo, ad ottenere finalmente la prova che Deva è una spia.

La Rosa della Vendetta 8 settembre, il cast

