La Rosa della Vendetta, la seconda stagione dal 1° settembre: trama, cast e curiosità

Dopo una pausa durata alcune settimane, torna su Canale 5, con la seconda stagione, la fiction La Rosa della Vendetta. Il primo capitolo è stato trasmesso fra giugno e luglio. Le nuove puntate, invece, debuttano sulla rete ammiraglia del Biscione a partire da oggi, domenica 1° settembre, dalle 21:20.

La Rosa della Vendetta seconda stagione, regista e dove è girata

La Rosa della Vendetta è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura della trama è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

Appartenete al genere drammatico, la prima stagione ha chiuso con buoni ascolti. Nonostante si siano spesso scontrati con le partite degli Europei di Calcio, gli appuntamenti hanno convinto una media di oltre 2 milioni di telespettatori, con una share che in più di una occasione ha superato il 15%. Salvo modifiche di palinsesto, Canale 5 trasmette la seconda stagione della serie la domenica. Ogni settimana propone due appuntamenti dalla durata di circa 50 minuti.

La Rosa della Vendetta seconda stagione, la trama

Nella prima puntata della seconda stagione della serie, Deva è ancora scossa per ciò che è accaduto sul finire dello scorso capitolo. Decide, per tale motivo, di recarsi da Zafer, con la quale ha un confronto molto acceso. La prima, infatti, l’accusa di aver organizzato il rapimento e di aver provato ad attentare alla sua vita. La seconda, tuttavia, sceglie di non raccontare la verità e di negare di essere coinvolta, puntando il dito contro Gulcemal.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante La Rosa della Vendetta del 1° settembre, Ipek trova una lettera scritta da Zafer e destinata a Mustafa, il padre di Armagan. Di conseguenza, si convince del fatto che fra Gulcelam e Gulendam ci sia un legame di sangue. Infine, i rapporti fra Gulcemal e Deva continuano ad essere molto tesi, fatto che turba profondamente la donna, che decide di sfogarsi con Armagan.

La Rosa della Vendetta seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta 2, fiction turca le cui nuove puntate sono trasmesse dalle 21:20 su Canale 5 e visibili in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.