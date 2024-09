Law & Order I due volti della giustizia episodi Schieramenti e Mimetica: trama e cast

Si intitolano Schieramenti e Mimetica i due nuovi appuntamenti di Law & Order I due volti della giustizia in onda oggi, martedì 10 settembre. Tali episodi sono visibili in prima serata, dalle 21:00 circa, sulla rete Top Crime, fruibile sul canale 39 del digitale terrestre.

Law & Order I due volti della giustizia Schieramenti, regista e dove è girata

Creata da Dick Wolf, la serie Law & Order I due volti della giustizia è una produzione originale della società Wolf Entertainment. Nata come spin off di Law & Order Unità vittime speciali, la fiction è divenuta una fra le più longeve di sempre negli Stati Uniti. Il debutto, infatti, è arrivato nel 1990. Da tale anno, è andata in onda ininterrottamente fino al 2010. Dodici anni dopo, nel 2022, la NBC ha deciso di lavorare ai nuovi appuntamenti.

Schieramenti e Mimetica sono il secondo ed il terzo episodio della ventiduesima stagione. I registi sono Alex Hall, Milena Govich, John Behring, David Grossman, Elisabeth Rohm e Carl Weathers. La sceneggiatura è scritta da Gwen Sigan, Rick Eid, Art Alamo, Peter Blauner e Pamela Wechsler. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

Law & Order I due volti della giustizia Schieramenti, la trama

Nel corso di Schieramenti di Law & Order, i protagonisti devono lavorare ad un caso che attira grande clamore mediatico. Durante una sanguinosa rapina, una giovane ragazza perde la vita. La vittima, in seguito, è identificata come la figlia di un noto politico del paese. Cosgrove e Shaw, giunti immediatamente sul luogo del delitto, effettuano i primi rilievi e si convincono del fatto che non si sia trattato di una aggressione casuale. Intanto, Price effettua una mossa decisamente molto rischiosa.

Mimetica, la trama

La serata con Law & Order procede, dalle 22:10 circa, con l’episodio intitolato Mimetica. In esso, in una metropolitana è effettuato un attacco con armi da fuoco, che provoca delle vittime. Shaw e Cosgrove avviano subito le indagini, temendo che i terroristi possano colpire nuovamente. Tale vicenda turba profondamente Price e Mauron.

Law & Order I due volti della giustizia Schieramenti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli appuntamenti odierni di Law & Order I due volti della giustizia, serie tv appartenente al genere poliziesco e trasmessi in prima serata su Top Crime e, in streaming, su Mediaset Infinity.