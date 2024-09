Law & Order, episodi Dissanguato e L’incrocio il 20 marzo su Top Crime: trama, cast e curiosità

La ventiquattresima stagione di Law & Order continua, in Italia, con gli episodi intitolati Dissanguato e L’incrocio. Gli appuntamenti sono trasmessi alle 21:20 su Top Crime, rete visibile sul canale 39 del digitale terrestre.

Law & Order Dissanguato, regista e dove è girata

Law & Order è una produzione originale di Wolf Entertainment e Universal Television. La serie tv, giunta alla ventiquattresima stagione, è tra le più longeve di sempre ed è ideata da Dick Wolf (creatore, fra le altre, di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago PD).

Gli episodi Dissanguato e L’incrocio di Law & Order hanno come registi Michael Pressman e Norberto Barba. Gli sceneggiatori, invece, sono David Graziano, Julie Martin, Brianna Yellen e Margaret Rose Lester. Le riprese si sono svolte, come di consueto, nella città di New York.

Law & Order Dissanguato, la trama

Nel corso di Dissanguato di Law & Order, il pericoloso criminale Oscar Papa potrebbe essere consegnato, finalmente, alla giustizia. Il criminale, infatti, si trova in carcere e, a breve, deve affrontare il processo.

Il caso, almeno in apparenza, sembra solido e, dunque, è probabile che Papa riceva una lunga condanna. In realtà, l’esito del procedimento giudiziario è tutt’altro che scontato: i testimoni in vita sono pochi e, soprattutto, sono tutti potenzialmente in pericolo.

Benson e Carisi, in Law & Order, fanno di tutto per far sì che Oscar Papa riceva la giusta punizione per i reati che ha commesso. Nel frattempo, Fin cerca di aiutare nel migliore dei modi una donna che è stata drogata e data per morta. Velasco, invece, intraprende un’azione estrema per riuscire ad avere delle informazioni essenziali da parte di un testimone.

L’incrocio, la trama

Subito dopo la fine di Dissanguato, la serata con Law & Order procede con l’appuntamento dal titolo L’incrocio. In esso, una giovane coppia di fidanzati è coinvolta in una grave incidente automobilistico. Le condizioni di lui non destano preoccupazione. Lei, invece, in seguito al sinistro, ha perso conoscenza ed è grave. Fin, infine, dà al detective Bruno la possibilità di visitare la sede dell’Unità situata in centro a Manhattan.

Law & Order Dissanguato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di Law & Order in onda il 20 marzo su Top Crime e in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.