NCIS e NCIS Hawaii episodi 13 settembre su Rai 2: trama, cast e curiosità

Venerdì 13 settembre, su Rai 2, prendono il via le nuove stagioni di NCIS e di NCIS Hawaii, rispettivamente con gli appuntamenti intitolati Prima o poi, Spara e scappa e Acqua e fuoco. I due titoli sono trasmessi, in prima visione in chiaro, dalle ore 21:20 circa.

NCIS Prima o poi, regista e dove è girata

Con l’episodio intitolato Prima o poi, la serie NCIS giunge alla ventunesima stagione, confermandosi come uno dei titoli più longevi degli Stati Uniti. Prodotto da Belisarius Productions e Paramount Network Television, il nuovo capitolo è formato da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti ciascuno.

I registi impegnati nella serie sono Rocky Carroll, Michael Zinberg, Diane Valentine, Claudia Yarmi, Lionel Coleman e Daniela Ruah. La sceneggiatura, invece, è di Sydney Mitchell, Scott Williams, Marco Schnabel, Brian Dietzen e Cristopher J. Waild.

Invece, gli appuntamenti odierni di NCIS Hawaii, spin off di NCIS ambientato nelle paradisiache isole del Pacifico, sono i primi due della terza stagione. Prodotta da CBS Studios, il capitolo è composto da dieci episodi da circa 50 minuti ciascuno. La regia è di Tim Andrew, mentre la sceneggiatura è firmata da Christopher Silber e Jan Nash.

NCIS Prima o poi, la trama

Nel corso dell’episodio Prima o poi, Torres è accusato dall’FBI di aver commesso l’omicidio di un uomo che, per anni, ha perseguitato la sua famiglia. Il poliziotto, a sorpresa, confessa di aver commesso il crimine e si assume le responsabilità. La squadra di poliziotti, però, è convinta della sua innocenza ed avvia le indagini.

Spara e scappa e Acqua e fuoco, la trama

Subito dopo Prima o poi parte l’appuntamento Spara e scappa di NCIS Hawaii. In esso, Tennant effettua con successo il colloquio con il medico e con la psichiatra e, dunque, è riammessa in servizio. Tuttavia, prima di poter tornare effettivamente operativa deve attendere il giudizio finale di Sam Hannah.

In seguito, durante Acqua e fuoco, l’aereo che trasporta undici detenuti ammara in circostanze misteriose. Tutti i criminali approfittano della situazione per fuggire. La NCIS, insieme ad altre squadre di investigatori, avviano una caccia all’uomo per arrestare nuovamente i pericolosi latitanti.

NCIS Prima o poi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di NCIS, la cui nuova stagione è in onda su Rai 2 dal 13 settembre.

Michael Weatherly : Tony DiNozzo;

: Tony DiNozzo; Sean Murray: Tim McGee;

Tim McGee; Gary Cole: Alden Parker;

Alden Parker; Diona Reasonover: Kasie Hines.

Questi, invece, sono gli attori e dei personaggi da loro interpretati in NCIS Hawaii.