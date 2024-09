Endless Love, la puntata del 13 settembre: trama, cast e curiosità

Canale 5 continua a fare grande affidamento sulle soap turche, anche in prima serata. Per la seconda giornata di fila, infatti, la rete ammiraglia del Biscione propone, dalle 21:25 circa di oggi, venerdì 13 settembre, nuove puntate di Endless Love.

Endless Love 13 settembre, regista e dove è girata

Endless Love è una realizzazione della Turchia, dove ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, sull’emittente locale Start TV. La società che ha curato la produzione della fiction è la Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nonostante la sovraesposizione di Endless Love, oramai in onda su Canale 5 sette giorni su sette, il titolo continua ad ottenere ottimi ascolti. La puntata trasmessa ieri, giovedì 12 settembre, ha convinto 2,2 milioni di telespettatori, per una share del 14,5%.

Endless Love 13 settembre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, Nihan effettua una scoperta che la turba profondamente. La protagonista, infatti, riceve una busta che, al proprio interno, contiene le foto che erano state inviate ad Ozan in prigione. Così facendo, scopre il tradimento di Emir con Zeynep. Infuriata per ciò che sta vedendo, decide di vendicarsi. Intanto, Zehir continua a portare avanti la propria indagine sulla morte di Ozan. I suoi sforzi si concentrano sul recupero della registrazione della telefonata che Ozan ha fatto dalla prigione.

Spoiler finale

In Endless Love del 13 settembre, Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu l’invito per la festa a sorpresa di Emir. In un primo momento, Kemal rifiuta. Tuttavia, anche per le insistenze di Asu, il protagonista alla fine cambia idea ed accetta l’invito.

Durante la festa di compleanno, Zeynep fugge ed è inseguita da Kemal. I due si fermano fuori dalla casa dei suoi genitori ed hanno un duro faccia a faccia, che attira l’attenzione del resto della famiglia, che si precipita sul luogo. Kemal, infuriato, se la prende con Tarik e fra loro si verifica l’ennesimo scontro.

Endless Love 13 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera turca la cui nuova puntata in prima serata è trasmessa venerdì 13 settembre, dalle 21:25 su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.