Il Paradiso delle Signore, le trame dal 16 al 20 settembre

Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre, su Rai 1, è in programma la seconda settimana della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap della rete ammiraglia della TV di Stato è visibile, quotidianamente, dalle 16:00, tranne la puntata del lunedì, che invece parte alle 15:30.

Il Paradiso delle Signore 16 20 settembre, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Ne Il Paradiso delle Signore del 16 settembre, Elvira non si sente pronta a confessare a Salvatore i reali motivi per i quali la sua famiglia non approva il loro fidanzamento. Mirella commette un piccolo errore, che però riceve tanti apprezzamenti dalle clienti dell’atelier. Adelaide e il resto della famiglia studiano un modo per riuscire a superare lo scandalo.

Il Paradiso delle Signore 16 20 settembre, la trama

Durante Il Paradiso delle Signore del martedì, Elvira si sfoga con Concetta mentre Roberto pensa di dar vita a nuove divise. Fervono i preparativi per la festa di compleanno di Michelino, il figlio di Mirella. In particolare, Marta vorrebbe fare una donazione ai bambini della casa-famiglia.

Il mercoledì, Roberto continua a lavorare al progetto della nuova divisa e decide di coinvolgere, in tal senso, le Veneri lanciando un concorso. Le donne mostrano grande entusiasmo.

Spoiler finale

La settimana de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 settembre va avanti il giovedì. Giulia Furlan inizia a lavorare come stilista della GMM e, sfruttando le sue conoscenze, fa una proposta ad Umberto. In seguito, Salvo scopre che Elvira sta mentendo.

Infine, nell’appuntamento del venerdì, Adelaide vuole presentare Odile come sua figlia, ma la giovane è titubante. Marcello vorrebbe sfondare nel mondo dell’Alta Moda.

Il Paradiso delle Signore 16 20 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.