Tutti a scuola 2024, il 16 settembre su Rai 1: conduce Eleonora Daniele, ospite Clara

Lunedì 16 settembre, Rai 1 trasmette l’oramai tradizionale appuntamento con Tutti a scuola 2024. Il programma, che apre simbolicamente il nuovo anno scolastico, è visibile in diretta dalle 16:30.

Tutti a scuola 2024, cambia la programmazione tv di Rai 1

Tutti a scuola 2024 si svolge dal Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari. All’evento partecipano studenti, insegnanti, sportivi, cantanti ed attori, che discutono sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel sistema scolastico. Lo show, diretto dal regista Maurizio Ventriglia, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Tutti a scuola, giunto alla ventiquattresima edizione, è realizzato dalla TV di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. A causa della presenza dello show, cambia la consueta programmazione tv del pomeriggio di Rai 1.

In particolare, salta l’appuntamento con La Vita in Diretta di Alberto Matano. Inoltre, la puntata di Reazione a Catena andrà in onda in versione ridotta, partendo alle 19:10.

Chi sono i conduttori

Al timone di Tutti a scuola 2024 è presente Eleonora Daniele, che sulla rete ammiraglia della TV di Stato conduce, tutti i giorni, il format Storie Italiane. Al suo fianco, in qualità di co-conduttore, c’è l’attore Pierpaolo Spollon, divenuto noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Riccardo Bonvegna nella fiction Doc-Nelle tue mani.

L’appuntamento può contare su alcune, importantissime presenze istituzionali. La prima è quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che apre l’incontro con un discorso incentrato sull’importanza del sistema scolastico. In seguito, prende la parola anche Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito.

Tutti a scuola 2024, gli ospiti

Tanti gli ospiti che salgono sul palco di Tutti a scuola 2024. Per il mondo della musica c’è Giovanni Allevi, pianista e compositore che dopo una lunga malattia è tornato a suonare in pubblico durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. C’è Clara, artista vincitrice di Sanremo Giovani e divenuta popolare grazie per aver recitato nella serie Mare Fuori. Attesa, inoltre, la cantautrice Arisa.

È grande protagonista lo sport, rappresentato in primis dalla cagliaritana Marta Maggetti, oro olimpico nella vela. Spazio ad alcune delle ragazze della Nazionale femminile italiana, campionesse olimpiche a Parigi. Fra le altre, ci sono Alessia Orro, Paola Egonu, Anna Danesi e Myriam Sylla. Coinvolti i campioni paralimpici Alberto Amodeo, Matteo Parenzan, Martina Caironi e Monica Boggioni.

A Tutti a scuola 2024 ci sono gli attori Lucrezia Guidone e Vincenzo Ferrera, protagonisti della serie Mare Fuori. Infine, si esibisce l’orchestra composta da ragazzi dei Licei Musicali del Veneto, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.