I Fratelli Corsaro, la seconda puntata il 18 settembre: trama, cast e curiosità

Mercoledì 18 settembre, su Canale 5, è in onda la seconda puntata de I Fratelli Corsaro. La fiction, come di consueto, è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20.

I Fratelli Corsaro seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato I Fratelli Corsaro sono Camfilm e Taodue, che l’hanno prodotta in collaborazione con la RTI. Appartenente al genere drammatico, la prima stagione è composta da quattro puntate. Esse, trasmesse per altrettante settimane su Canale 5 nel prime time del mercoledì, hanno una durata di circa 110 minuti.

La trama, tratta dai romanzi scritti da Salvo Toscano, è scritta da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli e Giuseppe Fiorello. Ideata da Salvatore Toscano, la regia è a cura di Francesco Miccichè. Le riprese, durante poco più di tre mesi e mezzo, si sono svolte in vari quartieri di Palermo.

I Fratelli Corsaro hanno debuttato sulla rete ammiraglia del Biscione la scorsa settimana. La puntata dell’11 settembre ha vinto la sfida Auditel, convincendo circa due milioni e mezzo di persone, per una share del 16,5%.

I Fratelli Corsaro seconda puntata, la trama

Durante la seconda puntata de I Fratelli Corsaro, i protagonisti Fabrizio e Roberto Corsaro, rispettivamente giornalista di cronaca nera ed avvocato penalista, si ritrovano, ancora una volta, ad indagare per risolvere due, misteriosi omicidi. Le vittime, questa volta, sono un’anziana vedova ed un prete della città. La prima si chiama Concetta Rizzutto, mentre il secondo era conosciuto da tutti con il nome di Don Sorgi. Almeno in apparenza, il lavoro degli investigatori per risolvere il primo crimine sembra essere abbastanza semplice. Le attenzioni degli inquirenti, infatti, si concentrano sulla badante della vittima, una giovane ragazza originaria della Polonia.

Spoiler finale

Decisamente più complesse, invece, sono le indagini relative all’assassinio del parroco. I fratelli Corsaro seguono una pista investigativa che li porta a sospettare che nella vicenda vi sia coinvolta una misteriosa setta satanica, che agirebbe a Palermo. L’inchiesta è destinata a riservare non poche sorprese a Fabrizio e Roberto.

I Fratelli Corsaro seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction I Fratelli Corsaro, la cui seconda puntata è in onda oggi, mercoledì 18 settembre, dalle ore 21:20 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.