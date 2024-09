I Fratelli Corsaro fiction su Canale 5 dall’11 settembre: trama, cast e curiosità

Mercoledì 11 settembre, su Canale 5, esordisce la fiction I Fratelli Corsaro. La serie, novità dei palinsesti della rete ammiraglia Mediaset, parte in prima serata, dalle 21:20.

I Fratelli Corsaro, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato I Fratelli Corsaro sono Camfilm e Taodue, che l’hanno prodotta in collaborazione con la RTI. La trama, tratta dai romanzi scritti da Salvo Toscano, è scritta da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli e Giuseppe Fiorello. Ideata da Salvatore Toscano, la regia è a cura di Francesco Miccichè.

Appartenente al genere drammatico, la prima stagione de I Fratelli Corsaro è composta da quattro puntate. Esse, trasmesse per altrettante settimane su Canale 5 nel prime time del mercoledì, hanno una durata di circa 110 minuti. Le riprese, durante poco più di tre mesi e mezzo, si sono svolte in vari quartieri di Palermo.

I Fratelli Corsaro, la trama

I protagonisti della fiction sono i fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro. Il primo è un giornalista specializzato nella cronaca nera, che lavora per una redazione di un giornale locale di Palermo. Il secondo, invece, è un noto avvocato penalista della città.

Nonostante siano fratelli, Fabrizio e Roberto sono molto diversi dal punto di vista caratteriale. Il giornalista è espansivo e solare, mentre la sua vita sentimentale è decisamente turbolenta, essendo attratto irresistibilmente alle donne. Roberto, al contrario, è più introverso, è sposato con una donna che ama profondamente e sogna di avere il prima possibile un figlio.

Spoiler finale

Durante la prima puntata, due donne vengono uccise. Le vittime, in particolare, si chiamano Rosaria Cangelosi e Francesca Raimondi. In apparenza, le vicende non sono collegate fra loro. Tuttavia, i protagonisti, ognuno con il proprio lavoro, si interessano ben presto ai casi. Indagando, scoprono che Rosaria e Francesca si conoscevano, avendo frequentato lo stesso istituto scolastico. Roberto e Fabrizio, per tale motivo, si convincono che la risoluzione del caso possa essere individuata nel passato delle donne.

I Fratelli Corsaro, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction I Fratelli Corsaro, la cui prima puntata è in onda oggi, mercoledì 11 settembre, dalle 21:20 su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.