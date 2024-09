I Fiumi di Porpora terza stagione dal 18 settembre su Rai 4: trama, cast e curiosità

Rai 4, rete visibile su canale 21 del digitale terrestre, propone a partire da oggi, mercoledì 18 settembre, la terza stagione de I Fiumi di Porpora. La serie tv è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20.

I Fiumi di Porpora terza stagione, regista e dove è girata

La terza stagione de I Fiumi di Porpora è una co-produzione internazionale della Francia, del Belgio e della Germania. Le società che l’hanno realizzata sono la ZDF, la ZDF Enterprises, la Storia Television, la France Television e la Maze Pictures. Il titolo ha debuttato nel 2018, mentre nel nostro paese è arrivato solo nello scorso febbraio, quando è andata in onda la prima puntata.

A partire da oggi, Rai 4 trasmette in prima visione assoluta la terza stagione. Essa è composta da un totale di quattro appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 90 minuti. Salvo modifiche di programmazione tv, la rete della TV di Stato le manda in onda per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì.

La trama è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Jean Christophe Grangé. Quest’ultimo è l’ideatore della fiction, che ha come registi Ivan Fegyveres, Olivier Barma, Julius Berg e David Morley. Le riprese si sono svolte in varie località della Francia.

I Fiumi di Porpora terza stagione, la trama

La prima puntata de I Fiumi di Porpora 3 si intitola Luna nera. Al centro del racconto c’è, come di consueto, il commissario Pierre Niemans. Quest’ultimo deve indagare su una serie di crimini che colpiscono i dintorni di Parigi. Al suo fianco, nelle varie inchieste, c’è la giovane investigatrice Camille Delaunay, che nell’accademia di polizia è stata una delle sue allieve più brillanti. Camille, in apertura di episodio, si trova in vacanza nei pressi del piccolo borgo costiero Saint Valery. Qui, però, gli abitanti locali sono scossi dal caso di una donna misteriosamente scomparsa.

Spoiler finale

Camille decide di indagare sulla vicenda e, per tale motivo, chiede a Niemans di raggiungerlo. Poco dopo l’arrivo di quest’ultimo, una giovane muore in spiaggia dopo quello che, in apparenza, è sembrato essere un incidente. Al fianco della vittima, però, è rinvenuta una statuetta relativa al suo segno zodiacale. Secondo i protagonisti si tratta della firma di un serial killer.

I Fiumi di Porpora terza stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de I Fiumi di Porpora 3, al via su Rai 4 il 18 settembre.