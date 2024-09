The Good Doctor episodi Supporto fondamentale e Serata al karaoke: trama, cast e curiosità

Mercoledì 18 settembre, su Rai 2, sono in onda gli episodi intitolati Supporto fondamentale e Serata al karaoke di The Good Doctor. La serie, medical drama giunta alla settima ed ultima stagione, è visibile in prima serata, dalle ore 21:2o circa.

The Good Doctor Supporto fondamentale, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato l’ultimo capitolo della fiction sono Sony Pictures Television, ABC Signature e Shore Z Productions. Produzione originale degli Stati Uniti, è l’adattamento statunitense della coreana Good Doctor.

La sceneggiatura di The Good Doctor 7 è firmata da Jessica Grasl, Garrett Lerner, Melania Wright, David Renaud, Tristan Thai, Peter Blake, Adam Scott Weissman e David Hoselton. La regia, invece, è a cura di Freddie Highmore, Rebecca Moline, James Genn, Allison Liddi Brown, Dinh Thai, Mike Listo e Steven DePaul. Le riprese si sono svolte soprattutto in Canada, nella zona di Vancouver.

In Italia, i primi due appuntamenti della serie hanno debuttato la scorsa settimana. In tale occasione, gli episodi hanno convinto rispettivamente 734 e 719 mila persone, per una share del 4,24 e del 4,87%.

The Good Doctor Supporto fondamentale, la trama

Nel corso di Supporto fondamentale di The Good Doctor, il protagonista Shaun è sempre più in difficoltà. Il ragazzo, infatti, non sembra riuscire a gestire la sua nuova allieva Charlie. Decide di chiedere aiuto a Lim e a Glassman, ma non ottiene i consigli sperati. Le parole dei due non fanno altro che aumentare la sua confusione. La situazione, in breve tempo, è destinata a precipitare: il personaggio principale, in ospedale, risponde in modo molto sgarbato a Charlie, che si sente profondamente ferita per il modo con il quale è stata trattata.

Serata al karaoke

La serata con The Good Doctor del 18 settembre procede con l’episodio intitolato Serata al karaoke. Shaun e Lea si rendono conto di non aver mai passato del tempo da soli da quando è nato Steve. Per rimediare, si concedono, proprio come ai vecchi tempi, una serata al karaoke. Tuttavia, i due non riescono a divertirsi perché pensano al figlio. Comprendono, così, di essere cambiati, avendo maturato oramai altre priorità.

The Good Doctor Supporto fondamentale, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ultima stagione di The Good Doctor, che procede con nuovi episodi su Rai 2 nel prime time di oggi, mercoledì 18 settembre.