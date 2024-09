Sono Lillo seconda stagione dal 19 settembre su Amazon Prime Video: trama, cast e curiosità

La piattaforma di intrattenimento streaming Amazon Prime Video, da giovedì 19 settembre, rilascia alla visione la seconda stagione di Sono Lillo. Il nuovo capitolo della serie è visibile a partire dalle ore 09:00.

Sono Lillo seconda stagione, regista e dove è girata

Anche la seconda stagione di Sono Lillo appartiene al genere commedia. Produzione originale italiana, la fiction è realizzata dalla società Lucky Red, che ha lavorato in collaborazione con Prime Video, che la rilascia, come già detto, in esclusiva da giovedì 19 settembre. Il protagonista, ancora una volta, è l’attore Lillo Petrorolo.

Il nuovo capitolo di Sono Lillo 2 è composto da sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La regia degli episodi inediti è a cura di Eros Puglielli. La sceneggiatura, invece, è a firma di Lillo Petrolo, Matteo Menduni, Tommaso Renzoni e Matteo Calzolaio.

Sono Lillo seconda stagione, la trama

Nel corso di Sono Lillo 2, il personaggio principale è oramai un volto molto popolare ed amato. Ciò grazie al personaggio di Posaman, supereroe che gli ha cambiato per sempre la vita. Lillo, nei nuovi appuntamenti, è contattato per recitare in un importante film statunitense. Una volta giunto sul set, però, fa una scoperta che lo turba profondamente. Sergio, in segreto, ha ceduto tutti i suoi diritti di immagine, dando il consenso alla realizzazione di un kolossal nel quale Posaman interpreta il ruolo di un supereroe affiliato alla camorra.

Spoiler finale

Il protagonista, durante il secondo capitolo di Sono Lillo, cade nella disperazione. L’uomo è convinto che recitare nel kolossal internazionale rappresenterebbe la fine definitiva della sua carriera e di quella di Posaman. Per tale motivo, inizia a mettere in atto una serie di stratagemmi per evitare, in qualsiasi modo, di iniziare le riprese. Ben presto, però, è costretto a fare i conti con la dura realtà. Ma i problemi, per Lillo, non si limitano solo al lavoro. A turbarlo profondamente vi sono anche le questioni di cuore. Marzia, sua moglie, fa rientro in Italia dopo il periodo passato in Giappone.

Durante Sono Lillo 2, il pubblico ha la possibilità di vedere all’opera numerose guest star. Fra gli altri ci sono Nino Frassica, Brenda Lodigiani, Maccio Capatonda e Max Angioni.

Sono Lillo seconda stagione, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Sono Lillo, serie tv visibile su Amazon Prime Video a partire dalle ore 09:00 di giovedì 19 settembre.