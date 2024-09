Courtois The return of the Number 1 su Amazon Prime Video dal 20 settembre: trama, cast e curiosità

Venerdì 20 settembre, la piattaforma Amazon Prime Video rilascia alla visione la docuserie Courtois The return of the Number 1. Oltre che in Italia, la produzione è rilasciata in oltre 200 paesi del mondo in cui il servizio di intrattenimento streaming è attivo.

Courtois The return of the Number 1, regista e dove è girata

Il titolo è una realizzazione originale di Prime Video. La prima e fino ad ora unica stagione della serie evento è composta da quattro episodi. Ciascuno di essi, a loro volta, hanno una durata di circa 60 minuti. Gli appuntamenti, in Italia, sono rilasciati a partire dalle ore 09:00. Le riprese si sono svolte nei pressi di Madrid.

Courtois The return of the Number 1, la trama

Il grande protagonista della docuserie, come intuibile già dal titolo, è il portiere Thibaut Courtois. Nato in Belgio nel 1992, è considerato da anni uno degli estremi difensori più forti al mondo. La sua carriera è iniziata in patria, nel Genk. Nel 2011 si trasferisce al Chelsea, dove vince due campionati. Il club londinese, prima di schierarlo titolare, lo ha mandato in prestito all’Atletico Madrid, dove vince il primo trofeo internazionale, ovvero la UEFA Europa League.

Ma la vera svolta arriva nel 2018, quando diventa il nuovo portiere del Real Madrid. Con i Blancos ottiene prestigiose vittorie. Nel 2022, in particolare, conquista il campionato e la Champions League. Inoltre, riceve il prestigioso Premio Yashin come miglior portiere durante la cerimonia di consegna del Pallone d’oro. Come se non bastasse, celebra le nozze con la modella Mishel Gerzig. In apparenza, sembra il periodo perfetto, sia dal punto di vista privato che da quello pubblico. Ben presto, però, la situazione cambia.

Spoiler finale

Come racconta The return of the Number 1, due giorni prima della nuova stagione l’estremo difensore subisce un grave infortunio in allenamento. Gli accertamenti medici evidenziano la rottura del legamento crociato anteriore. Il suo tempo di recupero è stimato fra i 7 e i 9 mesi e c’è chi ipotizza addirittura che tale stop possa rappresentare la fine della carriera per Courtois.

Courtois The return of the Number 1, le parole dello sportivo

The return of the Number 1 racconta la determinazione del protagonista, che dopo una delicata operazione chirurgica e un lungo periodo di recupero è riuscito a tornare in campo solo sul finire della stagione 2023-2024.

Il suo sostituto Lunin, poco prima della finale di Champions League, ha un problema finisco. Thibaut Courtois, di conseguenza, ha l’occasione di tornare alla ribalta, proprio nella partita più importante dell’anno.

Il racconto di The return of the Number 1 è supportato dalla testimonianza diretta del portiere, oltre che da immagini esclusive.