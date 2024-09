Le Maison serie tv il 20 settembre su Apple TV: trama, cast e curiosità

Venerdì 20 settembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Apple TV, è rilasciata alla visione la serie tv Le Maison. L’emittente OTT, in particolare, la rende disponibile alla visione nel nostro paese a partire dalle ore 09:00.

Le Maison, regista e dove è girata

Le Maison è una produzione originale della Francia. Le società che l’hanno realizzata sono TOA The Originals of America e TOP The Originals Productions, che hanno lavorato in collaborazione con Apple TV.

La sceneggiatura della fiction è a cura di Valentine Milville e José Caltagirone. La regia, invece, è firmata da Daniel Grou e da Fabrice Gobert. Fra i produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto spiccano Emmanuelle Bouilhaguet ed Alex Berger.

Le riprese si sono svolte in Francia e, in particolare, nei pressi della capitale Parigi. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Apple TV rilascia i primi due venerdì 20 settembre. I successivi vengono pubblicati con cadenza settimanale, fino al 15 novembre.

Le Maison, la trama

La trama de Le Maison racconta il dietro le quinte di una delle aziende più famose ed importanti al mondo nel settore della moda. Si tratta della LEDU, leggendaria casa di alta moda di famiglia, portata avanti dallo stilista Vincent Ledu, interpretato da Lambert Wilson.

Quest’ultimo finisce al centro delle polemiche dopo che un video che lo ritrae diventa virale in tutto il mondo. La società di moda finisce in crisi e il protagonista è costretto ad allontanarsi dalla società.

Perle Foster, ex musa del personaggio principale, decide di approfittare di questa situazione, provando a rilanciare la LEDU.

Spoiler finale

Foster, durante Le Maison, avvia una collaborazione con la visionaria stilista di nuova generazione Paloma Castel. Le due, però, devono fare i conti con la spietata concorrenza di Diane Rovel, spietata CEO del gruppo di lusso Rovel. La donna decide di lanciare una vera e propria offensiva per riuscire ad entrare in possesso della società LEDU. Per Diane non si tratta solo di un affare, ma di una vendetta personale, nella quale è tutto concesso.

Le Maison, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Le Maison, serie tv rilasciata su Apple TV a partire dalle ore 09:00 di oggi, venerdì 20 settembre.